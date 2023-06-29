Весной 2022 года Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией и рядом других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA).

Последние ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были отменены в начале июня. Обязательный семидневный карантин заменен пятидневным и теперь носит рекомендательный характер, отменен масочный режим.

Как оформить электронное разрешение на въезд в Корею

Россияне могут не оформлять визу в Южную Корею, если срок их пребывания не превышает 90 дней в течение полугода. При этом срок непрерывного пребывания в стране не должен превышать 60 дней.

K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) – это электронное разрешение, которое обеспечивает возможность въезда иностранным гражданам из стран, заключивших соглашение о безвизе с Южной Кореей. Без этого разрешения туристу будет отказано во въезде в республику.

По данным московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК), заявку на электронное разрешение на сайте необходимо подавать не менее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Срок рассмотрения заявки может занимать 24 часа и более. Вся информация придет туристу на электронную почту.

Что делать при отказе в выдаче электронного разрешения на въезд в Корею

Фото: Национальная организация туризма Кореи

По данным туроператоров, Южная Корея редко отвечает отказом на заявки россиян, тем не менее, такие случаи встречаются. Отказать могут без объяснения причин, но также может вызвать сомнение непредоставление документов, подтверждающих платежеспособность заявителя.

После отказа в заявке K-ETA турист может еще раз подать данные на электронное разрешение, а в случае очередного отказа оформить визу в Южную Корею.

При этом K-ETA не гарантирует въезд – окончательно решение остается за сотрудником иммиграционной службы.

Разрешение действительно в течение 2 лет и позволяет многократный въезд в Южную Корею в течение срока действия.

Россияне предпочитают покупать туры в Южную Корею у туроператоров

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Стоимость оформления электронного разрешения для граждан РФ – $10 с человека. На сайте также предупреждают, что онлайн-оплата может облагаться дополнительными сборами, поэтому К-ЕТА обойдется чуть дороже.

При этом оплата должна проходить через карточки международных платежных систем, которые ушли из России. В сложившейся ситуации у туриста есть два выхода – оформление банковской карты другого государства и содействие туроператора в оформлении К-ЕТА.

Как отмечают туроператоры, на сегодняшний день абсолютное большинство туристов приобретают туры в Южную Корею под ключ, поскольку это удобнее, проще и быстрее, чем организация самостоятельной поездки с учетом все ограничений.

Медицинская страховка

Для въезда в Южную Корею медицинская страховка не обязательна, но она позволит сэкономить деньги в случае чрезвычайного происшествия в стране.

Перелет в Южную Корею

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Российские туроператоры предлагают путешествия в Южную Корею на базе стыковочных рейсов.

Чаще всего россияне приобретают туры с перелетом через Ташкент. Пользуются спросом и стыковки в ОАЭ за счет удобного времени, но такой перелет обойдется дороже.