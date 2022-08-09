1. Бесплатная регистрация для семей с детьми

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Для туристов, путешествующих с маленькими детьми, выбор мест в самолете особенно важен. По словам для семей, путешествующих с детьми, выбор мест рядом друг с другом чаще всего является приоритетным.

«Мы все прошли через процесс бронирования рейса в пункт назначения, когда после выбора рейса появляется вопрос о том, хотим ли мы заплатить за выбор места. Некоторые предпочтут сразу заплатить, другие отложат решение до стадии регистрации. Но большинство авиакомпаний, летающих из Великобритании и по Европе, стараются грамотно распределять групповые места», — цитирует газета соучредителя издания The Family Vacation Guide Кейт Брассингтон.

По ее словам, например, в British Airways рекомендуют выбирать места заранее при бронировании, но если их не выбрать, то сотрудники авиакомпаний делают все возможное, чтобы семьи размещались вместе, а все дети до 12 лет сидели в сопровождении взрослого. Детей старше 12 лет могут посадить отдельно, но на соседних рядах и возле прохода.

«Также British Airways позволяет до девяти путешественникам с младенцем бесплатно выбирать места», — добавила она.

2. Позвонить в авиакомпанию

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Если у авиакомпании другие правила выбора места при онлайн-регистрации, то глава туристического портала The Points Guy UK Ники Келвин рекомендует бронировать рейс как можно раньше, пока еще есть много свободных мест.

«Если все-таки бронирование происходит в последнюю минуту, то лучше позвонить в авиакомпанию и узнать, есть ли свободные места не из тех, которые отображаются на сайте. Часто авиакомпании блокируют определенные ряды в системе бронирования, и есть большая вероятность, что по просьбе там найдут для пассажиров желанные свободные места», — пояснил он.

3. Места с дополнительным пространством для ног

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Обычно доплата за дополнительное пространство для ног взимается в соответствии с уровнем комфорта. По словам Келвина, можно установить на смартфон приложение ExceptFlyer, которое предоставляет путешественнику всю информацию о рейсе авиакомпании. В нем можно настроить оповещение о местах, которые предпочтительны для полета, когда они станут доступны в системе бронирования.

«Вы можете указать до 30 рейсов, чтобы контролировать занятые или недоступные места в салоне», — сказал эксперт.

Также он отметил, что получить место с дополнительным пространством для ног можно прямо на борту самолета.

«Просто спросите бортпроводников, можете ли вы пересесть на место с дополнительным пространством, если оно окажется свободно после того, как все пассажиры займут свои места», — говорит эксперт.

4. Как получить «идеальное место»

Фото: pixabay.com

Если в самолете есть определенное место, которое является для пассажира предпочтительным, но за него надо доплачивать, то эксперты рекомендуют взвесить все за и против, поскольку иногда выбор может испортить полет.

«Предварительное планирование поможет определить, стоит ли овчинка выделки. Являетесь ли вы поклонником окон или предпочитаете летать у прохода, выбор идеального места в самолете может сделать прекрасным или разрушить полет. Нужно принимать во внимание авиакомпанию, маршрут, класс обслуживания, время и продолжительность полета, попутчиков и любые другие личные факторы, которые могут повлиять на выбор места», — рассказал Кельвин.

Он рекомендует использовать сайты вроде SeatGuru, которые позволяют просматривать карту мест в самолете и читать отзывы о местах.

«В некоторых случаях идеальное место может быть бесплатным при онлайн-регистрации», — добавил эксперт.