Дагестан и Чечня предлагают туристам множество интересных культурных и природных достопримечательностей, богатую историю и культуру местных народов, пляжный отдых, живописные горы, вкусную кухню. Однако из-за того, что в обеих республиках большинство населения исповедует ислам, собирающимся в поездку туристам стоит обратить внимание на сложившиеся здесь правила и обычаи. Это касается и поведения в общественных местах, и одежды.

Генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев по опыту организации чартерной программы на Северный Кавказ считает очень важным, чтобы и турагентства, которые продают пакетные туры компании, тоже обращали внимание своих клиентов на такие правила.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"И в Дагестане, и в Чечне люди высоко религиозные, чтят традиции, уважают установленные правила. В обеих республиках женщинам могут сделать замечание по поводу слишком открытой одежды, курения. На это не нужно обижаться, так как всюду свои порядки. Я считаю, что турфирмы обязаны – и это не пустые слова – во избежание неприятных ситуаций довести до своих туристов те моменты, которые могут вызывать недопонимание на местах", — сказал он в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

Что касается одежды, то в Дагестане туристкам лучше не надевать майки с открытыми плечами и большими вырезами или слишком короткие, а длина юбки, брюк или шорт не должна быть выше колена. Даже в курортном Дербенте коротких шорт на улицах мы не увидели.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отправляясь на прогулку по Грозному, лучше надевать либо брюки, либо длинную юбку или платье, так как в местные жительницы ходят в чуть более закрытой одежде, чем в Дагестане. В обеих республиках можно встретить немало женщин в традиционной мусульманской одежде – длинных платьях абайях, но так одеваются не все.

Кроме того, в обеих республиках если туристка будет курить на улице, очень вероятно, что ей сделают замечание. А если она будет не одна, а с мужчиной, то ему. Замечание могут сделать и по поводу слишком открытой одежде, но опять-таки, скорее всего, спутнику, а не самой даме.

Для мужчин также действует дресс-код. Здесь не принято, чтобы мужчины ходили в шортах – только в брюках и закрытых туфлях или кроссовках. Туристов в шортах на улицах Дагестана и Чечни мы тоже не видели.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

При посещении мечетей туристов просят надевать длинные платья или юбки и закрывать голову. Но во всех мечетях, как правило, специальную одежду можно взять на входе бесплатно. Исключением могут быть дни, когда туристов очень много, и длинных платьев всем не хватает.

В целом в обеих республиках рады туристам и с удовольствием их принимают, но открытую одежду во время сборов в поездку в чемодан лучше не класть. Это избавит вас от совершенно лишних в путешествии неловких и неудобных ситуаций.