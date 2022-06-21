Автотуризм в России не в новинку: он зародился в 60-е годы прошлого века, тогда же начали выпускаться туристические буклеты на эту тему, в которых говорилось о том, что спонтанные путешествия не всегда проходят успешно, и к ним нужно основательно подготовиться: запастись едой, инструментами и медикаментами. Но самое главное – проложить грамотный туристический маршрут, чтобы поездка длиною в несколько тысяч километров была максимально комфортной.

Руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Манин рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" на что обратить внимание автотуристу при планировании поездки.

1. Забронировать отель или кемпинг

Руководитель комитета по автотуризму РСТ рекомендует автотуристам заранее бронировать гостиницы, кемпинги, глэмпинги, поскольку сейчас высокий сезон, и спрос на объекты размещения, особенно в качественных местах отдыха, огромный.

2. Отметить точки с АЗС для заправки

У многих водителей есть предпочтения по выбору заправочных станций: у кого-то есть топливные карты определенных компаний, кешбэк за покупку бензина или они участвуют в программах лояльности.

По словам Манина, необходимо заранее подумать и отметить точки предпочтительных АЗС на карте.

3. Посетить достопримечательности по пути

Он также напомнил, что длинные поездки предполагают ряд остановок: не только санитарных и на перекус, но и, например, для посещения каких-то достопримечательностей по пути. Этим стоит озаботиться заранее и составить подробный план с перечнем мест, которые следует посетить.

Фото: Pixabay.com

"Далее можно проложить между этими точками маршрут. Сейчас его можно удобно построить с помощью Яндекс/Google карт, а заодно и рассчитать количество времени для перемещения между объектами показа", — пояснил он.

4. Проверить часы работы мест на остановках

Как отметил эксперт, чтобы посетить наиболее интересные достопримечательности по пути, лучше приобрести билеты на вход онлайн заранее, а если такой возможности нет, то следует изучить сайт и позвонить, чтобы подтвердить информацию. Заодно и узнать режим работы объектов.

Проверять часы работы рекомендуется не только у мест с достопримечательностями, но и на обычных остановках для перекуса или небольших покупок. Не все магазины и кафе вдоль крупных трасс работают круглосуточно.

Так, популярная сеть пончиковых на маршруте из Москвы в Краснодарский край закрывается в два ночи на двухчасовой технический перерыв, а сеть АЗС с хорошим кафе может и работает 24 часа, но ее точки находятся, например, только в границах Московской области.

5. Не следовать четко по магистрали

По словам Манина, если есть желание увидеть по пути интересные места, то не стоит прокладывать маршрут строго по автомагистралям. Для этого лучше иногда съезжать с трассы на районные дороги, чтобы познакомиться с колоритом сельской жизни – домашним скотом на пастбищах, аутентичными деревенскими домиками, припаркованными ретро-автомобилями и другими красивыми местами.

6. Запастись наличными

Фото: Интерфакс

В дороге возникают разные ситуации, и их лучше спрогнозировать заранее. В большинстве заведений общественного питания, магазинов, конечно, принимают банковские карты. Но все еще можно наткнуться на места, где в ходу только оплата наличными.

Бабушка, продающая мед или варенье вдоль дороги, вряд ли обучена работе с терминалом.

7. Питание в дорогу

Эксперт рекомендует не только останавливаться на заправочных комплексах и в полноценных кафе по пути, но и брать еду и воду с собой.

Важно, чтобы припасенная в багажнике еда была длительного хранения (крупы, консервы). Если путь будет длинным, то путешественникам обязательно нужно горячее питание и возможность его разогреть.

8. Обеспечить безопасность на дороге

ДТП на дорогах возникают по разным причинам: по вине водителей, из-за отказа техники, своей и чужой, из-за плохого состояния дорог, климатических условий (горные обвалы, ураганы). Многих аварий на дороге можно избежать при высокой внимательности и ответственности водителя, его уверенности в надежности автомобиля.

"Избегайте нарушений ПДД. Стационарных и передвижных камер сейчас много во всех регионах, но главное — безопасность. Соблюдаем скоростной режим и все остальные правила", — резюмирует Манин.

9. Путь вне зоны доступа

Автомобилисты не меньше, чем обычные туристы, привязаны к гаджетам и интернету. Хорошо, если есть многофункциональная GPS-система с возможностью оповещения о скорости при входе в ограничительные зоны, оповещения о пробках и других дорожных опасностях, но во время путешествия по России интернет будет пропадать, и иногда довольно надолго. Поэтому важно загрузить в телефон или навигатор офлайн-карты, а также запастить бумажным вариантом для непредвиденных обстоятельств.

Фото: Pixabay.com

То же самое касается развлечений во время поездки, когда доступ в интернет либо очень плохой, либо отсутствует.

"Лучше заранее сохранить на флэшку или телефон все, что понадобится. И предупредить детей о том, что некоторые игры, которым нужен постоянный онлайн доступ, не будут работать", — пояснил Манин.

10. Время на непредвиденное

Как отметил Дмитрий Манин, автотуристам важно учитывать, что на каждый отрезок пути может уйти значительно больше времени, чем было запланировано.

"Никто не застрахован от пробок и неполадок с авто, а также может просто появиться желание задержаться в интересном музее или живописном месте", — заключил он.