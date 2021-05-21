Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году в качестве меры поддержки внутреннего туризма. На программу правительство выделило 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей.

В соответствии с утвержденными правилами акции, распродажа туров в детские лагеря стартует в 00:01 по московскому времени и продлится до 31 августа 2021 года. Начиная с этого момента, родители могут приобретать путевки для своих детей на сайте мирпутешествий.рф. Для получения кешбэка необходимо использовать карту «Мир» (свою или родственника), зарегистрированную в программе лояльности платежной системы (privetmir.ru). Кобрендинговые карты не могут использоваться для оплаты с кешбэком.

Поездка в лагерь может быть совершена с 25 мая по 15 сентября. Оплатить путевку нужно сразу. Кешбэк в 50%, но не более 20 тыс. рублей, будет перечислен на карту, с которой оплачивается поездка, в срок до пяти дней.

В программе участвуют туроператоры и агрегаторы

Фото: RUSSIA.TRAVEL

«Приобретать размещение можно не только у детских лагерей напрямую, в программу входят также туроператоры, которые зарегистрированы в реестре туроператоров, и агрегаторы по продаже туристических услуг», — сказал гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов во время видеоконференции по кешбэку за детские путевки, организованной выставкой «Интурмаркет» в пятницу.

В свою очередь, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по отдыху детей и активному туризму Татьяна Иванова отметила, что в программе принимают участие все крупные туроператоры, онлайн-агрегаторы и детские лагеря.

«Все крупные туроператоры, детские лагеря и агрегаторы вошли в эту программу. Сейчас единственная проблема – нестыковка реестра детских лагерей у Ростуризма и региональных, но лагеря могут в ближайшее время отправить информацию о себе в федеральное ведомство. Те лагеря, которые технически не смогли войти в программу, могут это сделать сейчас либо через туроператоров, либо через агрегаторов», — пояснила она.

Кешбэк начисляется за каждую путевку

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Как пояснили эксперты, начисление кешбэка не зависит от количества детей в семье, возврат оформляется на каждую оплаченную путевку в детский лагерь. Таким образом, если в семье несколько детей, родители могут получить два, три, четыре кешбэка.

«Если в семье несколько детей, если родитель выбирает несколько смен, то можно оплачивать одной карточкой родителя. И лагерь заводит путевку на ребенка, его смену и родитель оплачивает поездку. Если несколько детей и несколько смен, то кешбэк начисляется за каждого ребенка», — сообщила Иванова.

Она также отметила, что программа возврата 50% стоимости путевки учитывает субсидии и сертификаты, которые есть в некоторых регионах, а также авиа- и железнодорожную перевозку, экскурсии.

«Стоимость путевки раскладывается на сертификат и/или субсидию и ту часть, которую родители могут оплатить карточкой «Мир» и получить за нее кешбэк. То же самое с авиа- и железнодорожными билетами: приобретая путевку у туроператора с перевозкой, кешбэк начисляется со всего турпакета», — сказала Иванова.

Путевку можно аннулировать

Если ребенок заболел и не сможет поехать в летний лагерь, а путевка с кешбэком уже была приобретена, то родитель может аннулировать поездку и оформить возврат средств.

«В случае болезни ребенка необходимо предоставить соответствующие медицинские документы, а также заявление в место, где была приобретена поездка. Тогда путевку аннулируют, и кешбэк автоматически будет списан с карты «Мир», которой была совершена покупка тура», — пояснила Иванова.

Кешбэк за путевки, приобретенные до старта программы

Фото: Пресс-служба "Артек"

После того, как Владимир Путин объявил об акции возврата средств за отдых в лагерях, сразу возник вопрос о том, смогут ли получить кешбэк те родители, которые приобрели путевки до старта акции. В основном, речь шла о путевках на первую летнюю смену. Тогда глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что возврат средств за уже приобретенные путевки невозможен, так как по условиям платежной системы его оформление осуществляется в автоматически момент оплаты услуги. По ее словам, в связи с этим акция в большей степени затронет родителей, чьи дети будут отдыхать во вторую-четвертую смену.

После этого многие лагеря и туроператоры заявили о том, что продажи путевок приостановились из-за того, что родители хотят получить скидку и ждут старта программы. В результате первая смена в лагерях осталась недозагруженной. На эту проблему обратил внимание Владимир Путин во время совещания с вице-премьерами по реализации положений послания Федеральному собранию. Он предложил выделить дополнительные средства, чтобы решить вопрос.

По словам Мохова, так или иначе этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«Что касается тех путевок, которые были приобретены до старта программы. Решение в скором времени будет, оно прорабатывается. Не надо паниковать, этот вопрос будет решен», — сказал он во время видеоконференции.

Сколько стоит путевка в летний лагерь

Как сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, средняя стоимость путевки в детский лагерь на лето 2021 года выросла в пределах 10% по сравнению с летом 2019 года. Так, стандартная летняя смена (14 дней) в лагере в Крыму обойдется примерно в 68 тыс. рублей, в Анапе – 40,7 тыс. рублей.

Купить путевку можно как на черноморское побережье России (Краснодарский край и Крым), так и в другие регионы страны – Московская область, Петербург и Ленинградская область, Алтай и так далее. В соответствии с приказом Ростуризма, в программе могут участвовать лагеря во всех субъектов федерации. Кроме того, родители могут выбрать тематический лагерь: оздоровительный, лингвистический, военно-патриотический.