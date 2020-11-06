Зимой погода в Турции очень мягкая – тепло и солнечно (12-16 градусов), лишь изредка проходят кратковременные дожди. Снег здесь бывает только высоко в горах, поэтому за ним нужно отправляться на горнолыжные курорты. Для продления пляжного сезона лучше всего выбрать южное побережье Средиземного моря.

Кроме того, стоимость туров в Турцию зимой значительно ниже, чем летом, за исключением периода новогодних каникул, а пятизвездочные гостиницы в это время года предлагают скидки и различные акции.

Погода на турецких курортах обеспечит вам ровный загар, но море прохладное, лишь самые смелые купаются в это время года. Лучше всего бронировать отели с открытыми подогреваемыми бассейнами. Больше всего таких в Белеке и Анталье.

Для проведения зимнего пляжного отдыха подойдет пятизвездочный отель Maxx Royal Belek в 35 км от аэропорта Антальи. Гостиница с номерным фондом около 500 комнат и 37 вилл обладает очень развитой инфраструктурой – аквапарк, 7 ресторанов a’la carte и 15 баров, 7 бассейнов, один из которых с морской водой, песчаный пляж, собственная кондитерская, кинозал, спа- и wellnes-центр. Питание в отеле – "все включено" плюс импортный алкоголь.

Фото: Maxxroyal.com

Как и в других отелях Турции, в Maxx Royal Belek 5* туристам необходимо помнить о социальном дистанцировании и носить маски.

Также открытый подогреваемый бассейн есть в Rixos Premium Belek 5*, здесь он находится прямо рядом с пляжем, что создаст иллюзию купания в море. Отель с номерным фондом 700 комнат может похвастаться собственной французской улицей с барами и бутиками. Также есть 4 ресторана a’la carte, спа-центр, где предлагают 10 видов массажа, теннисный корт, и бесплатное катание на катамаране.

Фото: Rixos.com

Вечерами в отеле регулярно проводятся концерты звезд российской, украинской, турецкой эстрады.

Заскучать на территории отеля при таком разнообразии сложно, но если хочется чего-то нового, то гости отеля могут бесплатно посетить тематический парк The Land of Legends, трансфер до него также бесплатный.

Calista Luxury Resort 5* — это современный отель не только с открытым подогреваемым бассейном, но и большой зеленой территорией, интересной архитектурой, который подойдет для семей с детьми. Гостиница расположена на первой береговой линии, пляж песчано-галечный, а номерной фонд составляет 600 комнат.

Фото: Calista.com

Всего в отеле 8 ресторанов, 5 из них – a’la carte, зимой работает кинозал. Как и другие, гостиница работает по системе "все включено". Среди главных преимуществ – большая развлекательная программа для детей. Для маленьких гостей есть два детских клуба по возрастам, где аниматоры занимаются с ними, проводят конкурсы и игры. Также есть детский буфет и три игровые площадки.

Еще один отель "все включено", где можно прекрасно отдохнуть зимой – Kaya Palazzo Golf Resort 5*. В гостинице около 460 номеров, плюс бунгало и виллы. В этом отеле туристам предлагают поплавать в подогреваемом бассейне с морской водой. А это значит, что укреплять организм там можно в любое время года, ведь именно морская вода содержит уникальный комплекс минералов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и улучшающий внешний вид.

Также на территории отеля есть 7 баров, рестораны, гольф-клуб Kaya Palazzo, аквапарк (7 горок для взрослых, 4 для детей), а в 15 минутах ходьбы от отеля находится парк развлечений The Land of Legends.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

У зимней Турции много плюсов. Помимо невысоких цен на туры стоит напомнить, что в это время года туда приезжает мало туристов, это очень важно, особенно на фоне распространения пандемии коронавируса.

Можно спокойно посещать экскурсии, осматривать страну, посвятить время себе или заняться гастротуризмом, не опасаясь оказаться в переполненных минивэнах для экскурсий или в длинной очереди на вход к достопримечательностям.