1. Требовать деньги или переносить тур?



Разумнее всего поменять сроки или направление тура. С аналогичной рекомендацией выступает и Ростуризм. Это решение позволит не только сохранить деньги и отпуск, но и даст возможность туроператорам возобновить деятельность после нормализации эпидемиологической обстановки и исполнить взятые на себя обязательства.

2. Что делать, если я купил тур на лето?



Сейчас никто не может дать прогнозов, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса. Самое разумное — не паниковать и не отменять туры на вторую половину 2020 года. В том числе и потому, что многие зарубежные поездки были забронированы при старом курсе валют или со скидками по акциям раннего бронирования.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

3. Кто должен возвращать деньги за отмененный тур?



Возвратом денег занимается туроператор, который связывается со своими зарубежными партнерами. Несмотря на то, что путевку турист чаще всего оформляет в турагентстве, которое выступает посредником между ним и туроператором, турагенты не обязаны возвращать деньги из собственных средств.

4. Сколько денег мне вернут, если я аннулирую путевку?

Если турист аннулирует тур самостоятельно, то с точки зрения законодательства РФ это односторонний отказ от договора. Закон о защите прав потребителей позволяет удержать фактически понесенные туроператором расходы при расторжении договора в одностороннем порядке. Полный возврат средств можно получить только за отмененные туры в Италию, Иран, Южную Корею и Китай.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

5. Мой тур отменен, когда мне вернут деньги?

Сейчас туроператоры, отели и авиакомпании во всем мире обрабатывают десятки тысяч запросов на перенос туристических поездок и их аннуляцию. Сроки возвратов увеличены, в том числе из-за того, что партнеры туроператоров находятся на карантине и смогут произвести возвраты только после возобновления работы.

Даже подтвержденные возвраты от авиакомпаний еще в процессе зачисления на счета туроператоров.

6. Я боюсь переносить тур на поздние даты, вдруг туроператор обанкротится!

В настоящее время все туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, имеют действующие финансовые гарантии. Они состоят в профильных общественных объединениях, многие имеют банковские гарантии для работы в международной авиационной организации IATA. Сейчас туроператоров поддерживает, в том числе финансово, правительство и Минэкономразвития РФ.

Фото: pixabay.com

7. Что делать, если я купил зарубежный круиз?



Сейчас многие круизные компании предлагают гибкие сроки переноса круиза — на год и даже полтора. Возврат денег чаще всего не предусмотрен. Но не стоит переживать, круизные компании — финансово устойчивые, в их собственности по десять и более лайнеров. Их предложения подкреплены ваучерами, зачислением денежных средств на личные счета туристов, открытых в рамках имеющегося заказа на круиз.