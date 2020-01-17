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Авиабилеты в Прагу предлагают многие авиакомпании, и российские, и зарубежные. Наиболее дешевый вариант – лететь с пересадкой, стоимость билета начинается от 10 тыс. рублей без багажа. Самый доступный прямой рейс тоже получается недорогим – у авиакомпании «Чешские авиалинии» цены стартуют от 11,5 тыс. также без багажа, доплата за чемодан – 4 тыс.

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Отели, а тем более хостелы в Праге тоже очень доступны. Даже в центре города цены начинаются от 1200 за двухместный номер в сутки. Правда, это будет размещение с общей ванной. Номер с индивидуальными удобствами обойдется от 3,5 рублей за двоих в сутки.

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В первую очередь туристы отправляются в Пражский Град, основанный еще в IX веке. На его территории находится знаменитый собор Святого Вита. Католический собор причисляют к жемчужинам европейской готики, в нем погребены чешские короли и архиепископы Праги.

Популярное развлечение у туристов в Пражском Граде – наблюдать за сменой караула у президентского дворца. Гвардейцы заступают на пост каждый час, а в полдень проходят торжественным маршем под звуки военного оркестра. Ярко-голубую форму для них разработал чешский костюмер Теодор Пиштек, лауреат кинопремии "Оскар".

Фото: facebook.com/pg/mysteriapragensia

Недалеко от Града находится музей алхимии и магии, расположенный в бывшей лаборатории шотландского алхимика Эдварда Келли. А в двух шагах от него — музей КГБ, основанный группой "Черный дождь", члены которой на протяжении многих лет собирали уникальные предметы, связанные с деятельностью секретной службы СССР.

Если двигаться дальше к главной реке Праги Влтаве, можно набрести на стену Джона Леннона. Поклонники The Beatles разрисовали ее граффити, посвященными легендарному музыканту, преждевременно ушедшему из жизни. Недалеко расположилась еще одна достопримечательность – улочка Чертовка, ширина которой всего 70 см. Движение по ней регулирует светофор, одновременно может пройти только один человек.

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Пересечь Влтаву непременно стоит по Карлову мосту, украшенному 30 скульптурами чешских святых и легендарных личностей. Возраст моста превышает 600 лет, его длина -520 метров. Туристы гуляют по мосту в любое время дня и ночи.

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Недалеко от Карлова моста расположена Староместская площадь со знаменитыми астрономическими часами и Тынским храмом – символами Праги. Средневековые часы показывают старочешское, вавилонское, центральноевропейское (современное) и звездное время, время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий, входящих в зодиакальный круг, а также фазы Луны.

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Быть в Праге и не попробовать аутентичную чешскую кухню – просто преступление. Многие считают, что она представляет собой что-то среднее между немецкой и украинской: очень популярно пиво, свиная рулька, картофель, тушеная капуста. Традиционные блюда – суп в буханке хлеба, кнедлики (полусырое тесто, используются как закуска), а также трдельник – сладкие булочки, которые пекут прямо на улицах, особенно часто под Рождество.

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Если вы попросите бывалых туристов посоветовать хороший ресторан в Праге, их мнения обязательно разойдутся. Так как заведений с вкусной едой здесь невероятное количество и цены в них очень разные. Как считают пользователи Tripadvisor, в первую тройку самых популярных недешевых ресторанов местной кухни входят Restaurant U Modre kachnicky, Czech Slovak Restaurant Lounge Bar и U Bulinu. Из недорогих можно посоветовать U Medvidku или закусочную U Kroka.

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Ну а чешское пиво можно пробовать в любой пивной, самые популярные марки – Krušovice и прекрасно известный россиянам Staro Pramen. Если вы выберете размещение в апартаментах и решитесь готовить сами, что, правда, маловероятно при дешевизне и доступности пражских ресторанов, за продуктами можно отправиться в супермаркеты Billa и Tesco.

Фото: pixabay.com

Любителям искусства стоит посетить музеи Франца Кафки и Альфонса Мухи. Первый музей понравится поклонникам писателя, второй – всем любителям живописи. Муха – яркий представитель стиля модерн, его картины отличаются пастельными тонами и обилием декоративных элементов.

Фото: pixabay.com

Среди других интересных и необычных мест Праги – самый большой в мире музей игрушек (в нем также есть зал с Барби), музеи коммунизма, пыток, секс-машин и даже ночных горшков. Прекрасный выбор для любителей пива – депо-бар, где заказанные бокалы пива доставляют поезда по игрушечной железной дороге.

В качестве сувенира из Праги можно привезти изделия из чешского хрусталя и богемского стекла, серьги и кольца с гранатами, местный ликер "Бехеровка", чешские вафли Oplatky. Из маленьких милых сувениров популярны игрушки с кротом – героем мультфильмов, куклы-марионетки из дерева и гипса и знакомые всем советским детям карандаши Koh-i-Noor.