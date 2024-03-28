В 2022 году граждане России подали в консульства стран Шенгенского соглашения 687,2 тысячи заявлений на оформление виз, более 10% заявителей было отказано в визах. Чаще всего путешественники хотели получить визу во Францию, Испанию и Германию.

Австрия

Срок рассмотрения – от 15 дней. Консульский сбор составляет 80 евро, сервисный – 38,76 евро.

Болгария

Болгария начнет выдавать шенгенские визы с 1 апреля. Срок рассмотрения визы составляет 15 календарных дней. Туристу нужно будет заплатить консульский сбор в размере 80 евро и сервисный сбор 22,8 евро.

Венгрия

Срок рассмотрения – 15 дней. Консульский сбор составляет 80 евро, сервисный – 14,5 евро.

Греция

Срок оформления визы – от 15 до 45 дней, средний срок – 15 дней без учета доставки. Стоимость консульского сбора составляет 80 евро, сервисного сбора – 35 евро.

Канада

Документы на туристическую визу в Канаду, как правило, рассматриваются долго. Сроки оформления могут составить от 14 дней до года. На данный момент, как отмечают в VFS Global, продолжительность рассмотрения заявки определяется посольством, конкретные сроки не указываются.

Визовые сборы оплачиваются онлайн напрямую Канаде, сервисный сбор варьируется: пересылка паспорта в посольство для проставления решения – 1761 рублей. Подача заявления на постоянное резидентство – 3109 рублей.

Мальта

Срок оформления визы на Мальту – от 15 до 45 дней. Консульский сбор для взрослых граждан РФ составит 80 евро, для детей от 6 до 12 лет – 40 евро. Сервисный сбор – 30 евро.

Новая Зеландия

Получение визы в Новую Зеландию может занять от 14 дней до нескольких месяцев. Стоимость гостевой визы, необходимой для путешествий, составляет 15610 рублей (консульский сбор – 12150 рублей и сервисный сбор – 3460 рублей), пересылка паспорта обойдется в 2595 рублей.

Норвегия

Срок рассмотрения заявки на визу в Норвегию – от 15 дней. Время может быть увеличено до 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Консульский сбор для взрослых – 80 евро, для детей 6-12 лет – 40 евро. Сервисный сбор составляет 5 евро.

Сингапур

Виза в Сингапур оформляется за 5-7 дней. Консульский сбор составляет 2160 рублей (меняется посольством ежемесячно), сервисный сбор – 2 тыс. рублей.

Франция

Срок оформления визы во Францию – до 45 дней. Стоимость французского шенгена для россиян: консульский сбор – 110 евро, сервисный сбор – 30 евро. Цены на визы определяются в рублях по текущему курсу и меняются ежемесячно.

Хорватия

Заявка на краткосрочную визу Хорватии рассматривается от 15 до 45 дней. Консульский сбор для граждан РФ составляет 80 евро, сервисный сбор – 28,5 евро, логистический сбор – 6,5 евро.

Швеция

Виза в Швецию оформляется от 15 дней. Время рассмотрения может быть увеличено до 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Консульский сбор для взрослых составляет 80 евро, для детей 6-12 лет – 40 евро, сервисный сбор – 10 евро.

Япония

Срок рассмотрения документов составит от четырех рабочих дней. Сервисный сбор – 2500 рублей.