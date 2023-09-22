Как отметили в министерстве, если туристы планируют купить тур, то необходимо проверить, есть ли выбранная компания в реестре туроператоров или реестре турагентов. Турагенты и туроператоры не имеют права осуществлять деятельность без включения в эти реестры.

«Обязательно нужно заключить договор о реализации турпродукта и получить платежные документы, подтверждающие оплату по договору. Не следует проводить платежи на личные карты физических лиц, только на счет той компании или ИП, с кем заключен договор», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Некоторые страны не впускают туристов, у которых нет медицинской страховки, поэтому нужно заранее позаботиться об оформлении страхового полиса. Дополнительно можно застраховаться от отмены вылета или других непредвиденных случаев.

«Необходимо ознакомиться с ограничениями или специальными правилами (условиями) въезда в ту страну, в которую планируется перелет, это избавит от возможных неприятных ситуаций за рубежом», — напомнили в министерстве.

Если туристическая услуга была оказана некачественно или не в полном объеме, например, номер не соответствует тому, что прописан в путевке, задержали вылет и так далее, то нужно написать претензию туроператору (лучше через обычную почту, но по email тоже можно).

«Претензию необходимо написать в течение 20 дней после возвращения из отдыха. Если в течение 10 дней туроператор не ответил, следует обратиться в Роспотребнадзор. Там подскажут, как составить иск. Исковое заявление подается в суд по месту жительства. Суд будет принимать решение о возврате денег», — пояснили в министерстве.

Если, туроператор прекратил свою деятельность, то об этом он заявляет публично, обычно через свой сайт. В этом случае нужно подать заявление в страховую компанию на возмещение расходов. Информация о страховой компании содержится как в договоре, который был заключен с туроператором, так и в реестре туроператоров на сайте Минэкономразвития.

«В случае если отдых проходил за рубежом, нужно обратиться к туроператору, который направит требование на возврат в ассоциацию «Турпомощь», — заключили в Минэкономразвития.