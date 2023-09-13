Согласно регламенту Еврокомиссии, "запрещается приобретать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, товары, которые приносят значительные доходы России, в союз, если они происходят из России или экспортируются из России".

В приложении к регламенту есть целый перечень позиций с кодовой маркировкой CN, которые запрещены ко ввозу в ЕС. Это газ, минеральные химические удобрения с азотом калием и фосфором, кирпичи, коробки передач, двигатели, вагоны и многое другое, в частности предметы, без которых не путешествуют туристы.

Устройства связи и техника

"Персональный компьютер и периферийные устройства, включая жесткие диски и принтеры, мобильные телефоны, смарт-телевизоры, (USB-накопители) и программное обеспечение для всех этих позиций", — говорится в документе.

Также к ввозу запрещены диски, диктофоны, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, фены, бигуди и щипцы для завивки волос, выпрямители для волос.

Продукты питания и алкоголь

Таможенники могут конфисковать из багажа туриста икру и ее заменители, креветки и другие ракообразные (замороженные, приготовленные, засоленные и др.), ликеры и другой алкоголь.

Сюда же можно отнести сигары, сигареты, сигариллы с табаком или с заменителем табака.

Косметика

Под запрет на ввоз попали духи, средства для макияжа и ухода за кожей, солнцезащитный крем или средства для загара, которые берут с собой многие путешественники.

Также в списке оказались средства по уходу за волосами, мыло, зубные пасты, ополаскиватели и порошки, в том числе средства для фиксации зубных протезов и даже зубная нить.

"Средства для бритья, в т.ч. средства до и после бритья, дезодоранты, средства для ванн и душа, средства для депиляции и прочие парфюмерные, туалетные или косметические средства, не включенные в другие категории. Запас туалетной бумаги шириной более или равный 36 см, салфеток для лица, бумажных полотенец, ваты", — говорится в приложении к регламенту.

Одежда и обувь

Таможенников ЕС могут заинтересовать чемоданы, косметички, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей фотоаппаратов, музыкальных инструментов.

Под изъятие могут попасть дорожные и спортивные сумки, термосумки для еды и напитков, кошельки, портмоне, портсигары, шкатулки для драгоценностей, пудреницы.

Сюда же можно отнести мех, древесину и изделия из нее, носовые платки, аксессуары к одежде, например, ремни.

"Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки женские или для девочек, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме трикотажных изделий, ветровок и аналогичных изделий, комбинезонов, нижнего белья, спортивных костюмов, лыжных костюмов и купальников)", — говорится в документе.

Что касается обуви, то конфисковать могут обувь на подошве из резины, пластмассы, ботинки, туфли, босоножки и другую обувь из натуральной или композиционной кожи, за исключением ортопедической обуви, коньков, роликов, а также игрушечной обуви.

Автомобиль и другой транспорт

Согласно приложению к регламенту, в ЕС запрещен ввоз "легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки менее 10 человек, включая авто в кузове универсал и гоночные". Ввозить шины также запрещено.

В качестве уточнения в виде ответов на часто задаваемые вопросы Еврокомиссия также не рекомендовала туристам пользоваться личным транспортом при въезде в страны ЕС.

"Нет. Статья 3i Постановления Совета 833/2014 запрещает непосредственную покупку, импорт или передачу товаров из приложения, если они происходят или экспортируются из России. В том числе речь идет об автотранспортных средствах (легковых автомобилях), попадающих под код CN 8703", — говорится в документе.

В Еврокомиссии отметили, что не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим.

"Скорее всего, это относится к транспортным средствам, имеющим российские номерные знаки и зарегистрированным в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, в соответствии с которыми они поставляются (например, выпуск для свободного обращения или временный ввоз), также не имеют значения", — уточняется в документе.

В список запрещенного импорта попали также яхты, прогулочные экскурсионные суда, гребные лодки и каноэ.

Спустя несколько дней после опубликования циркуляра, вызвавшего большой резонанс и в Европе, и в России, Еврокомиссия уточнила некоторые из его положений, заявив, что одежда россиян и предметы личной гигиены, скорее всего, не будут досматриваться таможенными органами страны въезда.