Фото: "Сочи Парк Отель"

"11 июня "Сочи Парк Отель" в рамках праздника по случаю открытия летнего сезона дал старт масштабному квест-проекту. На протяжении всего лета в социальных сетях отеля будут появляться посты с заданиями, разгадав которые, участники смогут узнать локацию, где спрятан клад с ключом к получению приза. В географию квеста войдут Краснодар, Волгоград, Воронеж, Магнитогорск, Пермь, Пенза, Омск, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург и Москва, финальной точкой проекта станет Сочи", — сообщает пресс-служба курорта.

Победители получат сертификаты на проживание в двухместном номере отеля.

Фото: "Сочи Парк Отель"

"Первое задание стало легким и символичным, стеклянная бутылка с ключом к получению приза была спрятана на Центральной аллее "Сочи Парк Отеля". Однако дальнейшие задания простыми вовсе не будут. Принять участие в проекте и попытать удачу может любой желающий, для этого нужно следить за новостями и заданиями квеста в социальных сетях отеля", — пояснил гендиректор "Сочи Парк Отеля" Владислав Смирнов.

Квест был запущен в рамках праздника, посвященного старту летнего сезона 2023 года.

Фото: "Сочи Парк Отель"

Сотни туристов собрались на Центральной площади отеля, чтобы посмотреть шоу мыльных пузырей, выступление зеркальных людей, ходулистов и шоу-балета. Запоминающейся частью вечера стало ледяное шоу с созданием логотипа "Сочи Парк Отеля" изо льда, световое лазерное шоу и,выступление кавер-группы, которая исполнила самые популярные хиты.

Фото: "Сочи Парк Отель"

Интерактив по рисованию картины с видом отеля привлек десятки гостей всех возрастов – творческий результат украсит холл отеля.

Гости отеля могли попробовать и приобрести продукцию местных мастеров на Polyana Local Market.

Фото: "Сочи Парк Отель"

Завершил праздник гигантский выстрел серпантина и фейерверк.