Фото: Евгений Лобанов

Как подчеркнула в своем выступлении на встрече с агентствами заместитель гендиректора ANEX Tour Яна Муромова, в этом году туроператор предложит своим партнерам рейсы в 8 зарубежных стран из 22 городов России.

Фото: Евгений Лобанов

Директор департамента розничных каналов продаж Ирина Рубина сообщила, что на долю франчайзинговых агентств туроператора в 2022 году приходилось около 20% от общих продаж зарубежных туров компании. А, например, на рейсах из Калининграда доля франчайзи достигает 50%.

Она добавила, что, несмотря на закрытие части аэропортов, очень активно работают агентства под брендом ANEX Tour на Юге России и в Черноземье.

Фото: Евгений Лобанов

Рубина также рассказала, что в последние годы туристы предпочитают обращаться в турагентства, если им необходимо организовать тур стоимость выше 700 евро. А стоимость наиболее дорогих туров, реализуемых через франчайзинговую сеть, достигает 100 тыс. евро.

Директор департамента продукта PRIORITY Юлия Круглова, в свою очередь, рассказала, что спрос на туры премиального сегмента у агентств растет. При этом представители розничной сети заинтересованы и в расширении географии вылетов из России, и в новых направлениях.

"Агенты очень просили открыть остров Хайнань, который пользуется большим спросом среди агентов Дальневосточного региона, особенно в летний период", — подчеркнула она.

Фото: Евгений Лобанов

В программе празднования были не только официальные выступления первых лиц компании, но и круглые столы, где каждый желающий мог задать вопросы представителям туроператора и приглашенным экспертам, среди которых были представители Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь", страховой компании "Евроинс".

Фото: Евгений Лобанов

В ходе неформального общения представители франчайзинговой сети благодарили туроператора за сотрудничество и делились наиболее яркими моментами совместной работы на протяжении 10 лет.

Фото: Евгений Лобанов

"Впервые про франчайзинговую сеть ANEX Tour я услышала от коллеги в Париже. И теперь компания у меня ассоциируется именно с Парижем, причем с Эйфелевой башней", — рассказала директор "Азимут Райзен" Светлана Куликова.

А директор турагентства "Остров Мечты" Екатерина Цветова рассказала о совместном путешествии в Хакасию в тяжелый для туристического бизнеса пандемийный 2020 год.

Фото: Евгений Лобанов

"В тот год, когда самолеты практически не летали за границу, мы решили изучить регионы России, одним из направлений была Хакассия. Особенно запомнился эпизод в Оглахты, где произошла встреча с шаманом. У нашей многочисленной группы было одно желание, чтобы скорее прошли эти сложные времена, и мы вновь смогли летать в разные концы мира. Шаман бьет в бубен и медленно обходит огонь, кланяясь ему. Вера в нас была огромная, что все будет хорошо и наш любимый туризм есть и будет! И свершилось! Буквально через два часа объявили о возобновлении полетов в Турцию! Нашему счастью не было предела, мы кричали плакали, смеялись, обнимались. Этих эмоций просто не передать словами", — вспоминает Екатерина.

Фото: Евгений Лобанов

Завершила празднование торжественная церемония награждения агентств – лидеров продаж франчайзинговой сети ANEX Tour.