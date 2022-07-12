Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Музыкальный фестиваль «Саянское кольцо» впервые состоялся в Шушенском летом 2003 года по инициативе директора одноименной туркомпании Андрея Катаева. С 2011 года фестиваль стал проходить при поддержке министерства культуры, а в 2012 году он был переименован в «Мир Сибири».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В 2022 году фестиваль проходит в 18-й раз. Его музыкальными хедлайнерами стали белорусский ансамбль «Песняры», группы Seven Eight Band, Сергей Старостин и Арт-квартер Тима Дорофеева, Namgar, Zventa Sventana и другие исполнители.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Гости фестиваля могли познакомиться с культурой многочисленных народов Сибири.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Им предлагали поучаствовать в мастер-классах народных ремесел, попробовать национальную кухню, увидеть народные обряды, послушать выступления музыкантов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В эвенкийском чуме всех желающих угощали национальными блюдами – мозгом и языком оленя, юколой – копчено-вяленой рыбой, десертом из морошки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Шаман с Таймыра снимала порчу с гостей и раскрывала гостям их имена, которые помогут укрыться от злых духов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

А в специальном определителе путешествий все желающие могли узнать, в какое путешествие они отправятся в следующий раз, приложив руку к специальному устройству. После нескольких секунд ожидания из аппарата вываливается карточка с названием места следующей поездки. Корреспондент «Интерфакса», как выяснилось, поедет сплавляться по реке Мане в Красноярском крае, притоку Енисея.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Жюри фестиваля определило лучших мастеров народных художественных промыслов. Победителем стала Валентина Бельды из Хабаровского края, создающая традиционные нанайские костюмы из рыбьей кожи.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Музыкальный конкурс проводился в нескольких возрастных категориях и номинациях – среди музыкальных, хореографических ансамблей и солистов. Этномузыкальную премию «Мира» получила женская группа народного ансамбля песни и танца «Улуг-Хем» из Тывы.