Фото: Пресс-служба Green Flow

По словам основателя сети Green Flow и генерального директора управляющей компании ООО "Антерра" Александра Тертычного, средняя загрузка отеля в 2021 году составила более 80% – во многом, благодаря отсутствию сезонности. "Если смотреть на итоги мая 2022 года, то в среднем загрузка по отелям в России была, если я не ошибаюсь, 43%. А мы закончили с цифрой 73%", – уточнил он.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

После двух лет работы выручка отеля достигла 500 млн рублей в год. Ежегодно он принимает около 15 тыс. туристов. По словам Тертычного, привлекать гостей отелю позволяет уникальная хилинг-концепция, в рамках которой гостям предлагают комплексный подход к решению проблем со здоровьем, избавления от стресса, в целом переходу на здоровый образ жизни.

Фото: Пресс-служба Green Flow

"Наш проект предполагает отдых с пользой для здоровья, и эта концепция пользуется спросом. Поэтому через год после открытия первого отеля было принято решение, что мы будем масштабироваться", — пояснил он, добавив, что в планах компании – в течение 5-7 лет открыть 10-12 отелей в различных регионах России.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Среди новых проектов – сеть термально-оздоровительных комплексов Green Flow Park, первый из которых откроется в конце этого года в Санкт-Петербурге в Лахте. Первый в России хилинг-курорт Green Flow Baikal уже строится на берегу озера Байкал в Бурятии.

Фото: Пресс-служба Green Flow

К 2023 году в Малоярославецком районе Калужской области, на территории бывшей усадьбы Гурьевых, будет построен курортный комплекс Green Flow Николо-Дол. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано в рамках ПМЭФ 2022 года. Объем инвестиций в курорт составит не менее 1 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Green Flow

"Гостиничный комплекс будет совмещен с сельскохозяйственной фермой, что позволит развивать агротуризм и производство экологически чистых продуктов. Ферма должна покрывать 80% потребностей отеля в продовольствии", — уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Фото: Пресс-служба Green Flow

Четырехзвездочный отель предложит гостям 120-150 номеров, проект позволит создать 150 рабочих мест. "Мы хотим развить в России сеть отелей, расположенных в окружении первозданной природы и созданных для укрепления здоровья и "перезагрузки", которые так необходимы современному человеку. Строительство Green Flow Николо-Дол станет стимулом для развития туристического потенциала Калужской области, поспособствует строительству современных дорог, созданию новых рабочих мест, развитию местных сельскохозяйственных производителей", — считает Александр Тертычный.

Фото: Пресс-служба Green Flow

Также на курорте запланировано создание образовательного центра, где эксперты будут делиться различными практиками оздоровления, проводить специализированные семинары и конференции.

Фото: Пресс-служба Green Flow

Термальные комплексы откроются в Коммунарке и Балашихе, уже выбраны площадки для строительства хилинг-отелей на Камчатке, Сахалине. При этом Тертычный обязательно сам принимает решение, где быть новому объекту, и именно ему принадлежит идея концепции отеля, куда бы человек мог приезжать и не только отдыхать, но и оздоравливаться. В Green Flow надеются привлекать в новые отели не только российских туристов, но и зарубежных, из стран Азиатского региона.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Местом расположения первого отеля сети Green Flow не случайно выбрано Роза Плато в Сочи — курорт, расположенный в национальном парке на высоте 1170 метров над уровнем моря. Один из факторов лечения здесь – чистейший горный воздух.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

По мнению сотрудников отеля, концепция исцеления или хилинга востребована у жителей мегаполисов и крупных городов: они хотят за короткое время поправить здоровье, зарядиться энергией, освободиться от токсинов и шлаков и просто отдохнуть в окружении природы.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

"Green Flow – первый отель в России, который вступил в ассоциацию Healing Hotels of The World. Это мировая сеть отелей, которые проповедуют ментальное и физическое оздоровление не через вмешательство в организм, а путем оздоровления естественным образом. Это красивая природа, которая заряжает нас на позитивные эмоции, это правильное и разнообразное питание, это бальнеология – полезные водные процедуры. Это медитации, йога, мастер-классы по здоровому образу жизни", — рассказывает Тертычный.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Сердцем отеля в Green Flow называют Healing Centre SPA. В его термальной зоне – финская сауна, хаммам, био-сауна, холодная купель, горячая купель с гидромассажем, "душ впечатлений", грот с прохладным водопадом, территория LOUNGE с большим экраном и умиротворяющей музыкой.

Гостям отеля услуги спа-центра предоставляются бесплатно и в неограниченном объеме.

Фото: Пресс-служба Green Flow

Во время сеанса нейромедитации при помощи мобильного приложения и специального гаджета, надеваемого на голову, пациенты могут считывать показания работы своего мозга в момент медитации и понимать, как он работает: находится ли в состоянии покоя или активен. Так можно научиться расслабляться и отдыхать.

Фото: Пресс-служба Green Flow

Гости Green Flow могут поплавать в открытом инфинити бассейне c подогревом, подсветкой и великолепным панорамным видом на горы. Температура воды в нем летом составляет плюс 28-30, а зимой – плюс 30-33 градусов по Цельсию.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

От отеля Green Flow до станции Волчья скала ведет один из маршрутов скандинавской ходьбы. Это живописная летняя дорога вдоль горнолыжной трассы. В отеле вам выдадут специальные палки, а инструктор объяснит, как ими пользоваться и будет сопровождать в ходе прогулки.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Вознаграждением за непростой для новичков подъем станет круговое путешествие на открытом фуникулере, откуда можно полюбоваться природными красотами. Местные жители рассказывают, что в прошлом году пассажиры канатки заметили сверху медведей.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

И конечно гости отеля могут спуститься в Роза Долину, где находятся основные развлечения курорта, рестораны, магазины, пляж. Отсюда стартуют различные маршруты путешествий: например, для наблюдения за птицами, тропа Йети, велодорожки.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Подняться на фуникулере на смотровую площадку Роза Пик, расположенную на высоте 2320 метров – еще одно приключение, доступное гостям курорта. Путь наверх очень живописный: распустившиеся на склонах гор северокавказские рододендроны радуют взор, высоченные буки как будто подпирают облака, тающий снег образует многочисленные горные ручейки, которые бегут вниз, шумят и служат музыкальным сопровождением подъема.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

А на самой вершине можно купить сувениры, пообедать в ресторане "Высота" с видом на вершины Главного Кавказского хребта. Любителей адреналина ждут прозрачный подвесной мост и высокогорные качели.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Чуть ниже, на хаски-хуторе, можно пообщаться с сибирскими хасками, аляскинскими маламутами, ездовыми метисами. Эти умнейшие животные свободно перемещаются по своей территории. Инструкторы питомника расскажут о породах собак и их особенностях. Можно принять участие в дог-трекинге или походе вместе с собаками.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Недалеко – оленья ферма, обитателей которой можно фотографировать и кормить морковкой. Инструктор расскажет об этих северных животных, об истории происхождения и о характерах отдельных обитателей фермы. Здесь же малыши могут посетить Дом Кролика, в котором поселились разные породы взрослых особей и маленьких крольчат.