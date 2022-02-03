Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Для города Сочи и всей нашей страны это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады! 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители – внутренне. Современная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами — все это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России", — сказал на церемонии открытия мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский международный олимпийский университет (РМОУ). По словам его ректора Льва Белоусова, зимняя часть коллекции, содержащая артефакты всех зимних Олимпийских игр с 1924 года, выставляется впервые.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"История этих предметов отражает путь, пройденный человечеством почти за столетие, с его драматическими перипетиями, кризисами и достижениями. За каждым артефактом скрыты судьбы главных героев Олимпиад – спортсменов, в том числе, представлявших нашу страну и создававших славу отечественного спорта. Особенно важно ознакомить с коллекцией подрастающее поколение", — сказал Белоусов на церемонии открытия.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, в свою очередь, подчеркнул, что курорт является ярким примером эффективного наследия Сочи 2014.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Сегодня "Роза Хутор" — любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около двух миллионов гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина безусловно станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня", — сказал он.

Фото: Green Flow

Во время зимней Олимпиады в Сочи на трассах курортах было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Выставка продлится до 31 марта 2022 года.