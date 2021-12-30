Фото: Комитет по туризму Москвы
Подборку из самых интересных мест, где можно сделать лучшие снимки новогодней Москвы, опубликовал туристический сервис RUSSPASS.
Фото: Комитет по туризму Москвы
В тоннеле из гирлянд на Тверском бульваре проходит выставка, посвященная ВОВ.
Фото: Комитет по туризму Москвы
Ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади всегда привлекают любителей селфи.
Фото: Комитет по туризму Москвы
Камергерский переулок обязательно стоит посетить, чтобы увидеть красивую подсветку.
Фото: Комитет по туризму Москвы
На Патриарших прудах красиво украшены гирляндами кафе и рестораны. Особенно много разнообразных заведений в доме 28 по Малой Бронной.
Фото: Комитет по туризму Москвы
Эффектные фотографии на коньках на льду Патриаршего пруда на фоне праздничной иллюминации обязательно соберут множество лайков в инстаграме.
Фото: Комитет по туризму Москвы
Парк "Зарядье" — идеальное место для фотосессий. На Парящем мосту днем можно фотографироваться на фоне красивой панорамой города, а вечером — подсветки Васильевского спуска.
Фото: Комитет по туризму Москвы
На ВДНХ перед павильоном № 1 "Центральный" можно сделать селфи около инсталляции "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами.
Фото: Комитет по туризму Москвы
Парк Горького же в это время превращается в сказочный лес с красивыми елями и заснеженными аллеями.
Фото: Комитет по туризму Москвы
В Музее Москвы можно совместить приятное с полезным – увидеть интересные выставки и экспонаты, связанные с историей города, и сделать отличные фотографии на террасе во дворе здания музея.