Фото: Комитет по туризму Москвы

Подборку из самых интересных мест, где можно сделать лучшие снимки новогодней Москвы, опубликовал туристический сервис RUSSPASS.

Фото: Комитет по туризму Москвы

В тоннеле из гирлянд на Тверском бульваре проходит выставка, посвященная ВОВ.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Ажурные арки-"кокошники" на Театральной площади всегда привлекают любителей селфи.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Камергерский переулок обязательно стоит посетить, чтобы увидеть красивую подсветку.

Фото: Комитет по туризму Москвы

На Патриарших прудах красиво украшены гирляндами кафе и рестораны. Особенно много разнообразных заведений в доме 28 по Малой Бронной.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Эффектные фотографии на коньках на льду Патриаршего пруда на фоне праздничной иллюминации обязательно соберут множество лайков в инстаграме.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Парк "Зарядье" — идеальное место для фотосессий. На Парящем мосту днем можно фотографироваться на фоне красивой панорамой города, а вечером — подсветки Васильевского спуска.

Фото: Комитет по туризму Москвы

На ВДНХ перед павильоном № 1 "Центральный" можно сделать селфи около инсталляции "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами.

Фото: Комитет по туризму Москвы

Парк Горького же в это время превращается в сказочный лес с красивыми елями и заснеженными аллеями.

Фото: Комитет по туризму Москвы

В Музее Москвы можно совместить приятное с полезным – увидеть интересные выставки и экспонаты, связанные с историей города, и сделать отличные фотографии на террасе во дворе здания музея.