Фото: Coral Travel

Приуроченная к премии конференция для партнеров туроператора прошла с 11 по 16 октября в отеле Nirvana Cosmopolitan на курорте Лара. В этом году гости с особым нетерпением ждали премии, так как в 2020 году церемония награждения, которая стала уже обязательным событием, подводящим итоги летнего сезона, не состоялась из-за пандемии.

Фото: Coral Travel

О том, что пандемия не закончилась, напомнил в своем выступлении на для турагентств "Внутренний и выездной туризм России" генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. "Коллеги, к сожалению, мы живем в сложное время, когда закрыты границы. Все ограничения напрямую влияют на международный туризм. В 2020 году он упал на 70%, в первом полугодии 2021 года — на 85%. По оценкам UNWTO, 2020 год стал худшим для туризма за все время", — сказал он.

Фото: Coral Travel

"То, что в Турции были приняты серьезные меры безопасности, дало нам возможность отправлять сюда туристов. Наш бизнес серьезно пострадал, но не останавливается. Мы продолжаем вкладывать средства в кадры, технологии. Обновили сайты, открыли еще три представительства в Эстонии, Латвии и Литве. Марка Coral Travel уже существует в 10 странах. Помимо этого, постараемся максимально поддерживать вас, наших партнеров. И спасибо вам, что вы нас поддерживаете и остаетесь с нами", — подчеркнул Юналан.

Фото: Coral Travel

Одним из гостей премии стала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Встреча с ней представителей турагентств прошла в очень теплой атмосфере. "Когда мне рассказали, сколько здесь народа собралось, я не могла не приехать чтобы иметь возможность обратиться к вам лично. Это моя первая поездка за полтора года пандемии. Почему именно Турция? Понятно, что это главный выездной рынок на сегодня и больше всего российских туристов путешествуют в Турцию", — сказала она, начиная свое выступление перед участниками конференции.

Фото: Coral Travel

Догузова сообщила, что целью ее поездки в Турцию стала встреча с руководством министерства культуры и туризма страны, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности российских туристов во время отдыха на турецких курортах. Она подчеркнула, что в компетенцию Ростуризма входят все виды туризма – и внутренний, и въездной, и выездной. И добавила, что приятно удивлена тем, что на семинаре в Турции так много обсуждают проблемы внутреннего российского туризма.

Фото: Coral Travel

"Я исхожу из того, что мы все одна большая команда, неважно, кто каким направлением развития туризма занимается. Нас много, мы все разные. Неважно кто – туроператоры, отели, рестораны, сфера транспорта и десятки других смежных с туризмом и индустрией гостеприимства отраслей. И давайте дальше также командой двигаться вперед. Ну а я и Ростуризм всегда готовы к диалогу, сотрудничеству. И давайте делать все, чтобы отдых наших граждан был безопасным и комфортным», — подытожила она свое выступление под громкие аплодисменты представителей агентского бизнеса.

Фото: Coral Travel

Награды лучшим из лучших вручали Эрджюмент Юналан и зампредседателя совета директоров OTI Holding Джошкун Юрт. Первое место среди Федеральных сетей и сервисных туристических компаний заняла сеть турагентств Coral Travel.

Фото: Coral Travel

Лучшим в новой номинации — туристических агентств, работающих онлайн, стало онлайн-турагентство ООО "Тревел Технологии" из Москвы.

Фото: Coral Travel

Победителем в номинации "Региональные агентства до четырех офисов продаж с собственными вылетами в городах с населением менее миллиона человек" стало ИП Тищенко П.А. из Ульяновска.



Первое место в номинации "Региональные агентства до четырех офисов продаж с собственными вылетами в городах с населением более миллиона человек" заняло турагентство Coral Travel (ООО "АН-ТУР") из Перми.



Золото в номинации "Региональные агентства более четырех офисов продаж с собственными городами вылета" досталось турагентству Coral Travel (ООО "Бюро Путешествий") из Калининграда.



Первое место в номинации "Региональные агентства, отправляющие туристов с вылетом из Москвы" заняло турагентство Coral Travel (ООО "Латур") из Мытищ.

Фото: Coral Travel

Первое место в номинации "Московские агентства с четырьмя и менее офисами продаж" заняло агентство Coral Travel (ООО "Инфотур").

Фото: Coral Travel

А на первом месте в номинации "Московские агентства с пятью и более офисов продаж" оказалось агентство Coral Travel (ООО "А-КЛУБ").



Авиакомпания Royal Flight получила премию Starway как лучший туристический перевозчик.

Фото: Coral Travel

Как обычно, программа премии включала множество ярких вечеринок с необычным дресс-кодом. Гостям предлагалось перевоплотиться в супер-героев Marvel, героев "Великого Гэтсби", светских львов и львиц.

Фото: Coral Travel

"Это знаковое событие для отрасли. Мы видим по количеству красиво одетых женщин и мужчин, что люди готовились, и это праздник для коллег. И в таком формате, в таком масштабе, этого не делает практически больше никто. Хотя другим операторам стоило бы взять на вооружение позитивный опыт Coral Travel", — подвел итоги события один из награжденных, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Фото: Coral Travel

По его словам, спрос на отдых в Турцию сейчас очень высокий. "Рынок на 80% восстановился, а по Турции мы выйдем на объем 2019 года. Несмотря на то, что сезон начался с опозданием из-за закрытия с 15 апреля по-22 июня, сейчас все отели загружены в Белеке, Кемере, на всех курортах. В аэропорту Антальи рейсы из Внуково, Краснодара, Ростова, Красноярска садятся один за другим. И в ближайшие три-четыре недели так будет. А 9 ноября откроется Египет – мега-вовремя, как раз когда в Турции сезон заканчивается, так как море становится холодным", — сказал Мкртчян с оптимизмом порталу "Интерфакс-Туризм".