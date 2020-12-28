Занятость кресел в самолетах составила 61,5%, что на 13,8 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в ноябре 2019 года.

При этом в январе-ноябре 2020 года пассажироперевозки сократились на 31,3%, до 816,7 тыс. человек. Занятость кресел составила 68,2%, что на 10,4 п.п. меньше, чем годом ранее.

Объем грузоперевозок в ноябре равнялся 364,8 тонны, что на 10,9% меньше показателей ноября прошлого года. Доля коммерческой загрузки составила 61,7%, что на 14,4 п.п. меньше, чем годом ранее.

Перевозки грузов за 11 месяцев сократились на 6,2%, до 3,94 тыс. тонн. Доля коммерческой загрузки — 68,1%, что на 18,8 п.п. меньше аналогичного периода 2019 года.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).