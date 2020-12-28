Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Здание состоит из «Большого зала» на 2023 места, «Голубого зала» на 500 мест и «Исторического зала» на 600 мест, кафе, музея, учебных помещений.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

«Благодаря своему современному архитектурному стилю здание станет одним из символов Анкары. Это здание будет служить нашему народу как знак культурного и художественного богатства нашей страны, — отметил турецкий лидер.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Благодаря своему оригинальному архитектурному и дизайнерскому решению концертный зал в Анкаре встал в один ряд с такими уникальными мировыми музыкальными площадками как оперный театр в Сиднее, центр Уолта Диснея в Нью-Йорке, оперный театр в Осло, концертный зал «Арфа» в Рейкьявике, оперный театр «Аудиторио-де-Тенерифе» в Испании и другими залами, поражающими воображение необычными формами и удивительным звучанием.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Архитекторы Семры и Озджан Уйгур объединили стену и крышу концертного зала, чтобы создать ощущение единения здания с природой. Минимализм поверхностей фасада, ясные и чистые линии конструкции позволяют играть со светом и цветом, преображая здание. Форма зала специально создана в виде яйца для хорошей акустики.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

По словам художественного руководителя и дирижера президентского симфонического оркестра Джеми Джана Делиормана, помимо необычного интерьера новый зал обладает замечательными акустическими свойствами.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Первых меломанов зал встретил в начале декабря. В гала-концерте приняли участие всемирно известные сопрано Анджела Георгиу и один из лучших фортепианных дуэтов мира – Гюхер и Зухер Пекинель. Президентский симфонический оркестр исполнил всемирно известные шедевры, произведения турецких композиторов, а также первый официальный государственный гимн Османской империи, написанный Джузеппе Доницетти, первым руководителем Императорского духового оркестра, учрежденного в 1826 году, позднее переименованного в Президентский симфонический оркестр.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

С открытием нового концертного зала Анкара обрела новый символ, новую точку притяжения для меломанов и туристов. Но турецкие власти не намерены ограничиваться столицей. Полным ходом идут строительные работы на другом объекте, который, по замыслу создателей, также должен составить конкуренцию лучшим концертным залам в мире. Культурный центр Ататюрка откроется в Стамбуле. В новом культурном центре, который станет самым большим в стране, планируются оперный, театральный, выставочные залы, художественные галереи, кафе, рестораны и библиотеки.