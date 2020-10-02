Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, компания планирует начать эксплуатацию нового плацкартного вагона во второй половине 2021 года.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Планируем, что в первом квартале уже следующего года первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний", — сказал он на церемонии презентации.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Во второй половине 2021 года планируем уже сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров", — добавил Пегов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"На каком направлении (будут запущены первые составы — ИФ), я пока говорить не буду, но скорее всего, это будет традиционно наше южное направление", — отметил топ-менеджер.

Фото: Пресс-служба ФПК

По словам Пегова ввод в эксплуатацию нового подвижного состава не скажется на стоимости проезда в плацкарте.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон... в плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством, на цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет", — отметил он.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Новый вагон выполнен в так называемом габарите "Т": его ширина увеличена на 28 см, длина — на 73 см. Полки в купейной части плацкарта стали длиннее на 15 см, а боковые — на 12 см, места для багажа стало больше на 14%. В целом внутреннее пространство вагонов увеличилось на 11%.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В интерьере вагона преобладают натуральные, спокойные оттенки, а при создании оборудования использованы новейшие материалы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В каждом вагоне есть обособленная душевая комната и несколько туалетов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Расположение мест в вагоне не отличается от обычного плацкарта: по четыре в так называемом купе и по два боковых. При этом в новом вагоне полки в купе разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между купе сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. В купе также предусмотрено отдельное место для расположения чемоданов и обуви.

Фото: Пресс-служба ФПК

В вагоне также имеются розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Внутреннее пространство вагона оборудовано системами обеззараживания воздуха и воды, в интерьере использованы антибактериальные материалы. В вагоне организован и раздельный сбор мусора. Пассажирам также предоставили возможность с комфортом перевозить домашних животных.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Новый вагон будет больше стандартных, курсирующих сейчас в составах поездов дальнего следования. Длина пассажирского салона стала практически на 3 метра больше.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Макет нового плацкарта впервые был презентован в ноябре 2019 года, теперь вагон выполнен в натуральную величину.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Вагон будет стоять на площади у Павелецкого вокзала до 16 октября. Посетить его можно по будним дням с 9:00 до 21:00, после этого пассажиры могут заполнить анкету с предложениями по улучшению вагона.