Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Рускеала" – единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии. Главная достопримечательность парка – мраморный каньон. Разработки на его территории начались еще в XVII веке. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора, а также в середине XX века для отделки станций Петербургского метрополитена "Приморская" и "Ладожская". Местное мраморное месторождение — самое крупное в Приладожье.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 м, ширина – до 100 м, расстояние от самой верхней точки борта карьера до его дна – свыше 50 м. Стены карьера пронизаны большой системой подземных выработок – штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Общая их протяженность составляет несколько километров.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Скалы возвышаются на 25 метров над уровнем воды. В самых живописных местах оборудованы смотровые площадки с ограждениями.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Добыча мрамора в главном карьере велась с 1769 по 1939 годы. Большая часть горных выработок после Великой Отечественной войны оказалась затопленной и откачать воду не представлялось возможным. Именно таким образом образовалось живописное озеро, которое стало основой горного парка. С 1947 года в этом месте вновь был запущен мраморно-известковый завод, который проработал до начала 1990-х. На дне каньона до сих пор лежат вагонетки и рельсы, по которым они ездили, груженые мрамором. Поэтому это место привлекает большое количество дайверов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 1998 году главный карьер мраморных ломок приняли на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. После этого началась очистка территории парка и озера, создание туристической инфраструктуры. Открытие парка для туристов состоялось в 2005 году.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В 2020 году стоимость входного билета в парк составляет 350 рублей. Однако с 1 октября цена билета при покупке онлайн составит всего 100 рублей. В 1200 рублей обойдется полет на зиплайне через озеро, 1500 рублей – прыжок на тарзанке с высоты 20 метров. 800 рублей в час стоит прогулка на лодке. 500-550 рублей стоит экскурсия по парку на поверхности, 1500 рублей – под землей. Каждая экскурсия длится около часа. Сам парк работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Экскурсия под землей является одной из самых интересных в парке. Только на ней можно увидеть мраморный каньон изнутри и прикоснуться к истории создания места добычи мрамора. В самом большом зале с подземным озером можно одновременно увидеть и небо – через провал в земле. Во время прогулки там играет музыка, а на стенах пещеры переливается художественная подсветка. Выход из пещеры ведет в озеро, откуда обратно на берег в теплое время (до начала ноября) туристов доставляют на небольшом пароме.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Также для посетителей в парке доступны квадроциклы, снегоходы, веревочный парк для детей, дайвинг при наличии сертификата, прогулка на повозке, запряженной лошадью.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Одно из красивых и интересных мест в парке — "Итальянский карьер", расположенный недалеко от провала и основного каньона. "Итальянским" он назван потому, что здесь в советское время добывали мрамор, используя итальянские станки.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Недавно на территории парка открылся необычный музей "Обитель ангелов". В нем представлены деревянные фигуры различных размеров, вырезанные вручную бензопилой. Каждая фигура – это часть определенной композиции со своим смыслом и героями. Стоимость входного билета для взрослого — 200 рублей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кроме всего этого в "Рускеала" время от времени проходят различные фестивали и мероприятия.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В парк можно приезжать на целый день, гулять, рассматривать карьер и окружающие территории с живописными видами. При этом желательно приезжать в будний день, поскольку в выходные дни по парку ходят толпы посетителей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Добраться до парка из Москвы с лета 2019 года можно на беспересадочных вагонах. Из Москвы вагоны в составе поезда №160 Москва — Петрозаводск отправляются ежедневно с Ленинградского вокзала в 15:15 (с 14 октября – в 16:00) и прибывают в туристический центр Карелии — город Сортавала — на следующие сутки в 6:35. На станции вагоны, следующие в парк, прицепляют в состав ретропоезда "Рускеальский экспресс", который в 10:40 отправляется в горный парк и прибывает туда в 12:00.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Обратно из парка "Рускеала" ретропоезд с вагонами до Москвы отправляется в этот же день в 17:30, прибывая в Сортавала в 18:40. Далее вагоны в Москву прицепляются к прибывающему в 19:20 поезду Петрозаводск – Москва и в 20:25 направляются в Москву. В столицу поезд прибывает на следующее утро в 10:08.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По такому графику вагоны из Москвы будут курсировать до 29 декабря 2020 года. С 1 по 10 января 2021 года вагоны будут следовать отдельным расписанием в парк и прибывать туда раньше ретропоезда. С 11 января и до начала летнего сезона в мае вагоны из Москвы снова будет прицепляться в Сортавала к ретропоезду.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Ретропоезд начал курсировать в парк из города Сортавала 1 июня 2019 года. Это единственный в России регулярный поезд на паровозной тяге. Интерьер поезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса" конца ХIX — начала XX веков, в него входят пять вагонов (не считая вагонов из Москвы): четыре купейных и вагон-ресторан. Доставляют состав в горный парк и обратно паровозы середины прошлого века.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

График "Рускеальского экспресса" разработан с учетом удобной пересадки на скоростной поезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала. "Ласточка" отправляется ежедневно с Финляндского вокзала в 6:15, прибывая в Сортавала в 10:20. Обратно поезд отправляется в 18:45, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал в 22:43.