Фото: Администрация Электростали

"В этом году ситуация, связанная с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, наложила свой отпечаток на массовые мероприятия в городе. В частности, были отменены шествие работников предприятий, вечерний концерт и салют", — сообщили в пресс-службе городского округа.

Фото: Администрация Электростали

День города торжественно открылся в субботу на площади им. Ленина, на главной сцене праздника выступили творческие коллективы, а затем началась церемония награждения самых достойных жителей городского округа: педагогов, врачей, ветеранов труда.

Фото: Администрация Электростали

Гостям Электростали и туристам предлагали полюбоваться фестивалем искусств "На улице Мира", музеем под открытым небом "Вокруг света", ярмаркой ремесел и литературным фестивалем под открытым небом "Библиогород". На аллее проспекта Ленина развернулась территория молодежного творчества с диджеями, фотозонами, аниме-площадками, релакс-зонами, молодежным флешмобом и спортивными играми.

Фото: Администрация Электростали

В течение всего праздника на всех площадках выступали лучшие творческие коллективы городских культурных центров. В парке культуры и отдыха "Чудо-парк" состоялся фестиваль детского творчества "ДЕТИ ФЕСТ".

Фото: Администрация Электростали

Центром притяжения горожан всех возрастов стал гигантский Самовар Самоварович, отлитый из нержавеющей стали и тщательно начищенный специально перед Днем города. Самовар весит тонну, его объем – 700 литров. В прошлом году он поставил три мировых рекорда: самый большой передвижной рабочий самовар, самый большой по объему и самое большое чаепитие, в котором участвовали порядка 7,5 тыс. человек.

Фото: Администрация Электростали

"Город, безусловно, развивается. Каждый год несмотря ни на что, ни на какие сложности, появляется что-то новое. Открываются новые школы, новые благоустроенные пространства, ремонтируются объекты культуры. На мой взгляд, это очень здорово. Это значит, что у города есть будущее", – подчеркнул начальник управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа Сергей Бобков.

Фото: Администрация Электростали

Электросталь – город в Московской области. Основан в 1938 году, население – около 160 тыс. человек.