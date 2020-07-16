Фото: TUI Россия

Первый рейс чартерной цепочки в аэропорту Улан-Удэ торжественно встречали водной аркой и красной ковровой дорожкой. На нем прибыли не только туристы, но и представители нескольких десятков турагентств из разных регионов России, которые решили познакомиться с новым продуктом TUI.

Фото: TUI Россия

Глава Ростуризма Зарина Догузова на посвященной прибытию первого рейса конференции назвала чартерную программу TUI "исторической". "У Бурятии огромный туристский потенциал, нам важно его раскрыть, сделать республику доступной, комфортной, удобной для туристов. Чартерная программа — исторический проект, который мы впервые запускаем вместе с туроператором и при поддержке республиканских властей. Она поможет сформировать устойчивый турпоток", — сказала она.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По словам Догузовой, основная проблема республики – недостаток качественной инфраструктуры, который не позволяет принимать неограниченное количество туристов. Поэтому задача региональных властей и Ростуризма – делать Бурятию доступнее для туристов круглый год и параллельно работать над улучшением качества инфраструктуры, строительством новых средств размещения, развитием сети дорог и других объектов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Она напомнила, что в республике есть потенциальная точка роста – ОЭЗ "Байкальская гавань", где уже создана обеспечивающая инфраструктура – водоотведение, электричество, дорога из Улан-Удэ. "Это очень важная перспективная площадка для развития туризма. Здесь замечательные широченные песчаные пляжи, не хватает только гостиниц, иных средств размещения, развлекательных объектов. Мы видим большие перспективы этого проекта для туристов, и сейчас будем формировать пул инвесторов, которые будут готовы вместе с нами делать из "Байкальской гавани" курорт мирового уровня", — сказала глава Ростуризма.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Догузова "убеждена, что турпродукт Бурятии должен быть круглогодичным, так как здесь есть чем заняться и весной, и летом, и зимой, и осенью, а зимний Байкал не менее интересен, чем летний". Заместитель гендиректора TUI Россия Александр Сирченко сообщил, что туроператор прорабатывает возможность продления чартерной программы на осень и зиму.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По словам Сирченко, выбор региона для организации чартерной программы в первую очередь связан с активной позицией главы Бурятии Алексея Цыденова. Кроме того, туроператору удалось договориться о взаимодействии с местными туроператорами и отельерами. "Для туриста важны привлекательные цены, объекты показа и качественный сервис. И все это можно обеспечить только когда происходит синергия между всеми участниками туристического рынка. Мы надеемся, что туристы, которые приехали, получат удовольствие и исполнят мечту побывать на Байкале", — подчеркнул он.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сирченко напомнил, что стоимость отдыха на Байкале до реализации программы TUI достигала 90-100 тысяч рублей на человека за недельный тур. "Когда мы сформировали пакетный турпродукт, его стоимость составила от 30 до 40 тыс. за обслуживание на месте плюс билет 15 тыс., то есть в среднем порядка 45-55 тысяч, что практически в два раза ниже", — подчеркивает он. По его словам, TUI Россия планирует за лето отправить в Бурятию на чартерных рейсах около 2 тыс. туристов. В рамках нескольких предлагаемых программ туристы живут в отелях на южном побережье Байкала и выезжают на экскурсии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Глава республики Алексей Цыденов напомнил, что на территории Бурятии находится почти 70% побережья Байкала, который входит в число наиболее желанных направлений экологического туризма у россиян. "В 2019 году в наших коллективных средствах размещения останавливались более 400 тысяч туристов, из них 80% — это россияне в основном из близлежащих регионов и 20% иностранцы", — говорит он.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Цыденов считает, что чартерные программы позволят региону привлечь больше инвестиций в развитие инфраструктуры туризма. По его словам, при неорганизованном потоке туристов, размещающихся в гостевых домах и малых отелях, крупным инвесторам сложно планировать доходы от туризма. "Чартерная программа позволяет точно понять, какая будет загрузка: это та основа, которая позволит нам более уверенно привлекать инвестиции. Если мы говорим о серьезном развитии, когда у нас отели и очистные сооружения хорошего уровня, для этого нужны большие инвестиции, а для них нужны прогнозируемые стабильные турпотоки, которые могут дать туроператоры", — говорит он.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Мы стараемся сделать, чтобы транспортная инфраструктура была готова к приему туристов. Дороги на Байкал уже построили, все побережье Байкала обеспечено хорошими асфальтированными дорогами. Делаем аэропорт, взлетно-посадочная полоса уже готова, сейчас реализуется проект нового терминала совместно с компанией "Новапорт". Пока работает старый терминал, но в следующем году уже будет новый", — добавляет глава республики.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова рассказывает, что, хотя в первом квартале 2020 года турпоток в регион вырос на 10%, сейчас сложно говорить, каким он будет по итогам года. По ее словам, все отели на побережье на июль и август забронированы на 80%, причем летят на Байкал туристы не только из Москвы, но и Дальнего Востока, Новосибирска и других регионов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Южное и восточное побережье Байкала – это почти везде песок. Потрясающе горячий: когда ты выходишь из байкальской достаточно прохладной освежающей воды, ты на нем греешься. Плюс этническая составляющая: бурятская культура, старообрядческая, шаманизм. Понятно, что Байкал – это место притяжения, но Бурятия гораздо шире, чем Байкал. Это разные культуры, кухня, не похожая на другие, заповедники, город Улан-Удэ", — говорит Бадмацренова. Не случайно, по ее словам, туристический бренд региона так и звучит: "Бурятия – больше, чем Байкал".

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"В каждом регионе есть свой колорит, но Бурятия меня поразила уникальным сочетанием разных по истории и содержанию культур. У нас страна многонациональная и очень дружная, но в Бурятии ты это видишь воочию, когда рядом соседствуют культуры православия, русского старообрядчества, буддизма. Байкал стал для меня открытием, это место силы. Даже тем, кто боится холодной воды, в озере нужно обязательно плавать. Оно магическое, живое и это наше национальное достояние. Его надо сберечь, сохранить и делать доступным для людей. Хотя бы раз в жизни здесь должен побывать каждый житель страны", — добавляет Догузова, подводя итоги своей поездки в Бурятию.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Многие участники первой группы туристов на заключительном ужине говорили о том, что для них поездка на Байкал была реализацией мечты. Редактор Дина Айсина рассказывает, что озеро стало для нее самым сильным впечатлением во время путешествия.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"У меня был запланирован отпуск в начале июля, непонятно было, переносить его или нет. Я услышала по Первому каналу о том, что TUI впервые организует чартеры на Байкал и побежала покупать тур. Турагентство еще было закрыто, я связалась с менеджером по интернету и сразу купила тур. Уже в самолете узнала, сколько лететь, какое будет питание и прочие подробности", — сообщила она порталу "Интерфакс-Туризм".

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Дина работает в бюджетном учреждении, она опытный путешественник, несколько раз была в Турции, в странах Европы. На Байкале ей очень понравилось.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"За тур я заплатила 49 тыс. рублей. Мы жили в отелях сети "Саган Морин" в поселке Сухая на Байкале и в Улан-Удэ. Отели отличные, питание тоже понравилось, на Байкале оно было трехразовым, в городе – только завтраки. На выбор предлагались четыре программы с разным размещением и экскурсиями. Я выбрала две экскурсии в Улан-Удэ, поездку в Иволгинский дацан, а также экскурсию на катере на остров Ольхон за 6,5 тыс. рублей, включая питание", — добавляет она.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По словам Дины, она не была в России нигде восточнее Казани и давно хотела поездить по стране. "Эта поездка повысила для меня интерес к туризму по России. Хорошо было бы, чтобы туроператоры предложили и другие направления. Мне проще купить организованный тур, не надо тратить время на выбор маршрута. Плюс поездка с гидом удобна, так как он лучше знает где и что посмотреть, тебя привозят, все показывают, кормят", — рассказывает туристка.