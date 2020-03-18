Париж

Фото: Instagram / vincent.gerbet

В Париже опустела площадь перед Лувром, сам музей закрыт "до дальнейшего распоряжения". До эпидемии коронавируса площадь была наводнена туристами, посетители проводили в очередях по несколько часов.

Фото: Instagram / vincent.gerbet

Пустуют и площадки перед Эйфелевой башней. На улицах и в транспорте Парижа очень мало людей. С 16 марта Франция на две недели ушла в тотальную изоляцию. Ежегодно Париж посещают свыше 19 млн туристов.

Рим

Задыхающийся от туристов город вдохнул полными легкими. Переполненная в любое время года Площадь Испании совершенно пустынна. Ранее из-за овертуризма власти Рима запретили туристам сидеть или катить чемоданы по ступеням Испанской лестницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Flavio Rago (@ragostyle)18 Мар 2020 в 6:40 PDT

Никого нет на улицах перед Колизеем, мало людей перед фонтаном Треви. Италия сильнее других европейских стран пострадала от коронавируса — по данным на 18 марта там 31,5 тыс. зараженных. Каждый год столицу Италии посещают более 16 млн гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rémy Lee and Timmies the Sheep (@remysapienza)18 Мар 2020 в 6:36 PDT

Венеция

Каналы Венеции, обычно переполненные гондолами, на которых катают туристов, в эти дни в совершенном покое. Многие заметили, что вода в них стала прозрачной, а кое-куда даже приплыли лебеди. На улицах города сейчас больше птиц, чем людей. Венецию ежегодно посещали до 30 млн туристов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Deszcz (@sophie.boilard.deszcz)18 Мар 2020 в 7:29 PDT

Барселона

Еще один сверхпопулярный у туристов город, Барселона, опустела без гостей. Местные активисты много раз выступали против овертуризма — оставляли граффити "туристы — домой" по всему городу, резали шины прокатных велосипедов, нападали на туристические автобусы. Барселону, как и Рим, ежегодно посещают около 16 млн путешественников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jordi Borràs (@jordiborrasfoto)18 Мар 2020 в 6:55 PDT

Берлин

В столице Германии закрылся для посетителей Музейный остров. С 14 марта, прекращен допуск посетителей во все здания Государственных музеев Берлина, в архив Прусского культурного наследия, в Государственный институт музыки и в Институт иберо-американской культуры. Берлин ежегодно посещают свыше 13 млн гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OKAY (@okaytraveler)18 Мар 2020 в 4:26 PDT

Лондон

Столицу Великобритании коронавирус тоже затронул, иностранных туристов стало намного меньше. Опустела площадь перед Букингемским дворцом, нет привычных очередей в музей Мадам Тюссо, на London Eye и другие достопримечательности. Ежегодно Лондон посещают более 19 млн путешественников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A B I D A F A T I M A 🌸 (@chicstyleandlatte)17 Мар 2020 в 5:42 PDT

Дублин

Между тем в столице Ирландии отменили парад в честь главного государственного праздника — Дня Святого Патрика, который отмечается 17 марта. Карнавал, во время которого принято наряжаться в национальные зеленые цвета, не состоялся не только в Дублине, но и в крупных американских городах, где проживает много ирландцев. Иралндию ежегодно посещают около 10 млн гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☘ O S C A R e I R L A N D A ☘ (@oscar_e_irlanda)18 Мар 2020 в 7:18 PDT

Прага

Прага, которую ежегодно посещают около 7,7 млн туристов, тоже отдыхает от гостей. Особенно поражает вид пустынного средь бела дня Карлова моста. С 16 марта Чехия закрыла границу для всех иностранных посетителей.