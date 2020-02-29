Фото: Пресс-служба президента РФ

В минувший четверг в церемонии открытия парка приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Председатель совета директоров компании "Остров мечты" Амиран Муцоев сообщил журналистам в субботу, что инвестированные в строительство парка развлечений средства могут окупиться через 12-13 лет. Ранее сообщалось, что инвестиции составили около $1,5 млрд.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Он также отметил, что на сегодняшний день из 24 аттракционов парка работает 20. Оставшиеся четыре в связи со сложным техническим устройством запустят к 28 марта.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Наш тематический парк не имеет аналогов в России и станет безусловным лидером национальной индустрии развлечений, одним из главных досуговых пространств для посетителей всех возрастов, а также туристической достопримечательностью мирового уровня. Сегодня мы ожидаем 30-40 тыс. гостей", — сказал Муцоев.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По его словам, тематический парк ежегодно будут посещать до 7,5 млн человек. Он отметил, что одновременно в тематическом парке могут находиться 25 тыс. человек, на городском променаде – до 40 тыс.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Территория парка составляет 100 га, раньше на этом месте находился заброшенный парк им. 60-летия Октября. "Остров мечты" поделен на две зоны: так называемый городской променад и сам тематический парк с аттракционами. Проект парка был разработан итальянским архитектурным бюро Land Milano. Городской променад представляет собой прогулочную зону с магазинами, кафе и ресторанами, выполненную в стиле известных городов мира – Барселоны, Рима, Лондона и Беверли-Хиллз. Над променадом построили стеклянные купола. Самый большой купол находится над центральной площадью "Москва". Его площадь составляет 8,6 тыс. кв. м. Вход в зону променада свободный.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Общая площадь объекта составляет 292 тыс. кв. м, высота крытой зоны – 35 метров. В зоне парка развлечений расположено девять тематических зон, посвященных героям мультфильмов: "Маугли в стране динозавров", "Замок Снежной королевы", "Сказочная деревня", "Гонка Мечты", "Деревня Смурфиков", "Черепашки-ниндзя", Hello Kitty, "Заброшенный дом" и "Отель Трансильвания".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В самой большой тематической зоне парка – "Маугли в стране динозавров" – площадью 13 тыс. кв. м гостей ждет самый экстремальный аттракцион парка "Храм огня": он будет подбрасывать посетителей на высоту до 20 м и резко отпускать вниз, закручивая вокруг своей оси.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кроме того, посетители могут прокатиться на первой башне падения с медиаэффектом, единственной в России горке с VR-технологиями, окунуться в мир динозавров в летающем сферическом кинотеатре и посмотреть единственное в мире голографическое шоу. Как отметил Муцоев, все аттракционы прошли двойную проверку на соответствие нормам безопасности: по европейским и российским стандартам.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На прилегающей территории весной будет завершено создание ландшафтного парка с выходом на набережную Москвы-реки площадью 44 га со спортивными и игровыми площадками, танцполом, фонтанами, искусственным водоемом длиной 300 м, павильонами для мастер-классов, кинотеатром под открытым небом. До конца 2020 года планируется открытие концертного зала Dream Hall на 4,5 тыс. мест и кинотеатра на 17 залов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В ходе второй очереди проекта на территории будет благоустроена набережная и построены отель 4*, детская яхтенная школа и банкетно-концертный зал.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Стоимость билета в зону развлечений парка составляет от 1900 до 5400 рублей в зависимости от дня недели и категории билета. Билет дает возможность воспользоваться всеми развлечениями парка неограниченное количество раз в течение всего дня. На все аттракционы организованы две очереди: для гостей с Fast Pass и с обычными билетами.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Ближайшая к "Острову мечты" станция метро – "Технопарк" Замоскворецкой линии, от нее пешком до входа в парк можно дойти примерно за шесть минут. От станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии и станции МЦК "ЗИЛ" до парка курсируют бесплатные автобусы маршрута S1. Интервал движения – пять минут. Для автомобилистов на территории "Острова мечты" есть наземная и подземная двухъярусная парковка на 3,67 тыс. мест. Стоимость парковки составляет 200 руб. в час, платная тарификация начинается с 16-й минуты.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Тематическая зона парка будет работать с понедельника по четверг с 12:00 до 22:00, в пятницу — с 12:00 до 0:00, в выходные дни — с 10:00 до полуночи. Вход в городской променад доступен с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, в пятницу и в выходные дни — с 10:00 до 0:00.