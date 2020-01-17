Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Первые пассажиры прибыли в терминал из Хельсинки рейсом "Аэрофлота". В первую неделю терминал будет обслуживать два рейса "Аэрофлота" на вылет и прилет — в Дрезден и вечерний в Бухарест. В конце января планируется перевести в С из других терминалов второй рейс в Бухарест и один из рейсов в Ригу, а до середины марта также рейсы в Загреб, Лион, Салоники, Тиват и еще ряд рейсов в города Европы.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

К середине июня "Аэрофлот" планирует завершить основной этап перевода международных рейсов. С октября компания рассчитывает обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Новый пассажирский терминал входит в состав Северного терминального комплекса и соединен с терминалом В. Терминал С состоит из семиэтажного здания аэровокзального комплекса общей площадью почти 127,4 тыс. кв. метров, перрона и шестиуровневого паркинга на 2,5 тыс. машиномест, соединенного с терминалом крытым пешеходным переходом. Терминал рассчитан на обслуживание 20 млн пассажиров в год, он позволит увеличить пропускную способность аэропорта Шереметьево до 80 млн в год.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Стоит отметить, что терминал построен на месте старого C, который был открыт в 2007 году и мало использовался для обслуживания пассажиров.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Проектирование и строительство нового терминала аэропорта длилось 33 месяца – с апреля 2017 года. Генподрядчиком и проектировщиком выступила компания ООО "Энерго-Строй". Работа над архитектурно-функциональной концепцией терминала С осуществило сербское отделение архитектурного бюро RMJM. В основе стилистического решения терминала – традиции русского конструктивизма, по аналогии и в продолжение решений терминала В.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В интерьере терминала предусмотрено большое количество натурального и искусственного озеленения.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В терминале С пока расположены два бизнес-зала: "Малевич" общей площадью около 3,2 тыс. кв. метров, который рассчитан на 654 посадочных места с прекрасным видом на перрон и "Шагал" общей площадью 2 тыс. кв. метров на 382 посадочных места. Зал "Малевич" уже функционирует, а "Шагал" планируется открыть в самое ближайшее время. До конца 2020 года также откроются бизнес-залы Mastercard общей площадью 500 кв. метров на 107 посадочных места и "Лисицкий" площадью 800 кв. метров на 160 мест. Отдельно оборудован зал для пассажиров с ограниченными возможностями "Орион".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для пассажиров также доступен двухэтажный VIP-зал площадью 2,7 тыс. кв. метров на 181 гостя, зал сна и отдыха площадью 262 кв. метра и состоящий из 11 номеров различной категории комфортности с почасовой оплатой. Комната матери и ребенка в новом терминале занимает площадь 350 кв. метров и рассчитана на 60 посетителей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

На территории терминала в круглосуточном режиме работают более 20 кафе и ресторанов различной ценовой категории – от McDonald’s и "Крошки-Картошки" до икорного бара "Белуга".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В "чистой зоне" терминала работает самый большой в России магазин товаров Duty Free, всего в этой зоне в настоящее время представлено 11 магазинов площадью около 5 тыс. кв. метров, ряд магазинов откроются в ближайшее время, в том числе в 2021 году планируют начать работы бутики Hermes и Gucci.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Кроме того, в новом терминале магазин Duty Free работает также в зоне прилета.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В терминале С установлена современная система обработки багажа, позволяющая обрабатывать 3288 единиц багажа в час. В зоне выдачи багажа расположено пять багажных "карусели".

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В терминале оборудованы 74 стойки регистрации (над стойками регистрации сооружено гигантское табло), а также расположены терминалы для самостоятельной регистрации, 60 кабинок паспортного контроля, 20 телетрапов, в том числе один для обслуживания самолетов А380, несколько выходов на посадку с использованием автобусов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

От нового терминала в настоящее время в Москву можно добраться на автобусе-экспресс до станции метро "Ховрино", рейсовых автобусах до станций метро "Беломорская", "Речной вокзал" и "Планерная". Автобусная остановка возле терминала заработает в субботу, 18 января. Чтобы воспользоваться услугами поездов аэроэкспресс необходимо доехать на подземном поезде-шаттле до Южного терминального комплекса, где расположены терминалы E, F и D. В первой половине 2022 года к терминалам B и C планируется построить первую очередь железнодорожной линии.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Инвестиции аэропорта в проекты строительства терминала С и паркинга составили 32 млрд рублей. В 2024 году аэропорт планирует приступить к строительству второй очереди терминала С, что позволит увеличить пропускную способность всего аэропорта до 100 млн пассажиров в год.