Первый толчок был зафиксирован ранним утром 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Вскоре после этого подземные толчки фиксировали в Газиантепе — магнитуда составила 6,5. А через несколько часов повторное землетрясение магнитудой 7,6 снова произошло в Кахраманмараше. Также было большое количество афтершоков.

В результате в Турции погибли 53 тыс. 537 человек, ранения получили более 107 тыс. человек, еще 14 млн человек признаны пострадавшими.

Подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Сирии, Израиле, Ливане, Ираке, Грузии, Армении, на Кипре и на юге Казахстана. Причем такой силы, что в ближайшей к Турции Сирии под обломками разрушившихся зданий погибли более 8,5 тыс. человек.

Почему из-за землетрясения в Турции так много погибших

Турция из-за своего географического положения считается одним из самых сейсмически активных регионов мира. Особенно опасны север, запад и восток страны. Страна находится на стыке трех тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Год назад Аравийская плита сдвинулась от Анатолийской плиты, в результате образовался многокилометровый разлом, а земля вдоль него сместилась на 3 м, тогда как обычно смещение плит относительно друг друга едва превышает 11 мм в год.

Фото: Роскосмос

В общей сложности землетрясение затронуло 18 провинций, однако больше всего пострадали 11 из них: Кахраманмараш, Хатай, Адыяман, Османие, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Диярбакыр, Адана, Килис и Элязыг.

Дело не только в географическом положении. Задолго до февральских событий в стране ввели ряд строгих правил для строительства зданий, гарантировавших, что постройки выстоят в землетрясение. Но местные жители, наблюдавшие, как в секунды рассыпаются новые дома, жаловались чиновникам на халатность строителей, которые смогли обойти правила. По данным турецких властей, было повреждено более 670 тыс. жилых домов.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Месяц спустя, по делу о разрушении домов были задержаны 997 человек, арестованы 247 человек, причастные к строительству рухнувших зданий.

Также было решено не выдавать разрешение на строительство в районах, близких к сейсмическим разломам, и в регионах с нестабильным грунтом.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

"Что касается нового строительства в ранее застроенных зонах, то там будет запрещено возведение высотных домов", — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после землетрясения.

Новая жизнь на руинах

Лишившихся крыши над головой людей размещали в школах и любых пригодных для этого помещениях, раздавали брезентовые палатки, а после стали переселять в контейнерные городки.

Чтобы приютить нуждающихся, понадобилось больше 215 тыс. контейнеров, сейчас они объединены в 414 контейнерных городков. И если путешествовать по наиболее пострадавшим от стихийного бедствия городам (например, Хатаю, Газиантепу или Адане), вдоль трасс будут часто попадаться ряды одинаковых серых и голубых контейнеров, уходящие к горизонту.

Помимо жилых блоков в этих поселениях есть мечети, медицинские центры, передвижные кухни и социальные магазины, в которых можно расплатиться за покупками не деньгами, а баллами с карты Esen. Для детей построены игровые и спортивные площадки, где возможно — открыты школы. Где такой возможности нет — учатся дистанционно, а уроки транслируют по телевизору.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Есть и нестандартные решения — например, взамен обрушившейся школы в Хатай-Искендеруне учебное заведение для старшеклассников открыли на пароме "Карадениз Рауф Бей". Ученики живут и учатся на судне, а на каникулы уезжают к родным в контейнеры.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Рядом с "учебным" паромом пришвартовано еще одно судно — "Карадениз Сухейла Султан". В нем живут люди, потерявшие дом во время землетрясения, а дети играют прямо на палубе.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

После масштабных разрушений в Турции планируют построить 307 тыс. домов.

Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в течение 2 месяцев в зоне землетрясения завершат строительство 75 тыс. домов.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

"К концу года мы сдадим 200 тыс. домов, в значительной степени выполнив свое обещание завершить строительство в течение 1 года после закладки первого камня. Наша цель состоит в том, чтобы в последующий период ежемесячно передавать 15-20 тыс. домов и деревенских домов их законным владельцам", — цитирует его слова агентство Анадолу.

Как государство помогает пострадавшим

Однако пострадавшие не получат жилье бесплатно. Им выплачивают гранты, размер которых зависит от региона проживания: в городах это 750 тыс. турецких лир, еще столько же можно получить в кредит и всю эту сумму направить на строительство жилья. В деревнях выплаты чуть больше: грант составляет те же 750 тыс. турецких лир, а в кредит дают 1 млн турецких лир. Потерявшим свои предприятия выплачивают 400 тыс. турецких лир и столько же выдают в кредит с 2-летним льготным периодом и беспроцентным сроком погашения в 10 лет. Помимо этого, помогают арендовать недвижимость, переезжать и сносить здания.Фото 3-3.8 (контейнерные городки в Газиантеп-Нурдаги и регионе Хатай-Искендерун. И жители этих городков. Фото "Интерфакса")

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Тем не менее, отношение к такой помощи разное. Так, несколько жителей контейнерного городка в регионе Газиантеп-Нурдаги в беседе с корреспондентом "Интерфакса" назвали ее государства недостаточной.

Рядом с лагерем построены небольшие магазины, в которых можно купить все, начиная от одежды и бытовой техники, заканчивая снастями для рыбалки и оружием. Владелец одного из магазинов заявил, что в этом месте тяжело вести бизнес, так как людей вокруг немного.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Впрочем, есть и те, кто относится к ситуации философски. Так, полицейский в отставке Шехмос Бей живет в контейнерном городке Ускюдар в регионе Хатай-Искендерун. По его словам, государство "делает все, чтобы всем хватило жилья".

Как пострадали от землетрясения достопримечательности Турции и Сирии

По данным министерства культуры и туризма Турции, из-за катаклизма в регионе пострадало более 8,5 тыс. зарегистрированных культурных ценностей. Реставрировать начали 171 объект, еще по 29 объектам проводят тендеры.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Например, из-за землетрясения на юго-востоке Турции обрушились подпорные стены древней крепости Газиантепа и стена стоящей напротив нее мечети Ширвани, построенной в XVII веке.

Крепость восстанавливают буквально по кирпичику. Сейчас реставрация завершена на 60%, завершить работы планируют до конца 2024 года. Пока же доступ в цитадель и музей внутри нее закрыт.

Фото: Интерфакс / Татьяна Якунина

Также обрушились постройки в крепости в турецком Диярбакыре и пострадала крепость в сирийском городе Алеппо, в стенах Национального музея Алеппо появились трещины, повреждены исторические здания в сирийских провинциях Алеппо и Хама.