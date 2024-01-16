С одной стороны, для достижения этой цели сложились благоприятные условия, связанные, в том числе, с сокращением зарубежных поездок. С другой стороны, российская туристическая инфраструктура оказалась не готова удовлетворить возросшие запросы современных туристов. Исследование, проведенное экспертами бюро Atlas Александры Сытниковой, показало, что более половины загородных отелей в премиальном сегменте не соответствуют мировым трендам индустрии гостеприимства.

"Предложения отечественных загородных комплексов основываются на таких преимуществах, как близость к природе и роскошный сервис, не учитывая, что у туристов сформировались новые потребности. Их больше привлекают концептуальные отели, предлагающие не столько развлечение, сколько новые впечатления и погружение в уникальную атмосферу", – говорит генеральный директор консалтинговой компании Atlas Сытникова Александра Вадимовна.

Эксперты бюро Atlas изучили пятизвездочные отели Московской, Ярославской, Владимирской и Тверской областей, а также проанализировали зарубежные гостиничные комплексы аналогичного сегмента. В общей сложности они отобрали для исследования 70 высокобюджетных средств размещения.

В процессе исследования зарубежных отелей эксперты выявили, что мировая туристическая отрасль переживает глубокую трансформацию в связи с меняющимися запросами туристов и появлением все более разнообразных требований. В ATLAS выявили шесть ключевых трендов, влияющих на развитие туристического рынка: технологичность, аутентичность, забота о физическом и ментальном здоровье, экологичность, уникальный дизайн и архитектура, персонализация сервиса.

Анализ показал, что менее половины российских отелей (43%) развивают 1-2 актуальных направления, среди которых забота об окружающей среде, уникальные интерьерные и архитектурные решения, персонализированный сервис.

В частности, в Ярославской области около 20% премиальных отелей следуют тренду на экологичность. Индивидуальный сервис развивают 14% загородных комплексов, предлагая гостям, например, персонализированное меню, составленное с учетом личных предпочтений. Еще 14% гостиниц делают ставку на необычные архитектурные решения, оснащение номеров антиквариатом и произведениями искусства. Около 7% загородных отелей развивают оздоровительный туризм, включая в перечень услуг программы по очищению организма, медитации и духовные практики.

Отечественные отельеры не спешат вкладывать средства в технологическое оснащение. Специалисты бюро Atlas Александры Сытниковой отмечают, что ни в одном из отелей не предусмотрены такие популярные за рубежом функции, как виртуальные экскурсии, интеллектуальное управление номером, смарт-зеркала, голосовые ассистенты, мобильные приложения, которые позволяют общаться с обслуживающим персоналом, и т.д.

Еще одно направление, которое пока не освоено отельерами в исследуемых регионах, — это предложение туристам уникального опыта. Например, отели за рубежом уходят от унифицированных туристических меню со стандартным набором блюд, все чаще предлагая гостям попробовать местную кухню и экологичные фермерские продукты, разрабатывают специальные гастрономические маршруты. Большой популярностью пользуются предложения гостиниц, которые предусматривают глубокое погружение в местный колорит, изучение традиций, обычаев, народных промыслов, участие в культурных мероприятиях. Развивая это направление, отели делают свой продукт уникальным и максимально востребованным у туристов нового поколения, которые едут не за развлечениями, а путешествуют ради новых эмоций, ощущений, опыта и саморазвития.

В целом, специалисты бюро Александры Сытниковой оценили отставание отечественных отелей в 5-10 лет. Пока такой разрыв не влияет на работу гостиничных комплексов — Ассоциация Туроператоров фиксирует стабильный рост внутреннего потока туристов, который в 2022 году составил 10%, а в 2023 году — 30%.

Консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) отмечает, что показатель загруженности номерного фонда в подмосковных гостиничных комплексах в июне 2023 года превысил 70%, при этом стоимость проживания за период с января по июнь увеличилась на 31%.

Партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова отмечает, что в сегменте пятизвездочных отелей наблюдается острая нехватка качественных предложений на фоне растущего спроса. Для развития внутреннего туризма нужны инвестиции в новые проекты — для гостиничного комплекса на 150 номеров они составят в среднем 2,5 млрд рублей. При этом годовая выручка может варьироваться от 7 млн до 1 млрд рублей, если учесть развитую дополнительную инфраструктуру. Инвестиции окупаются за 10-15 лет и более.

Генеральный директор бюро Atlas Сытникова Александра Вадимовна считает, что всплеск внутреннего туризма, который мы наблюдаем сегодня, вызван, в первую очередь, внешними причинами. Чтобы поддерживать интерес туристов, отелям необходимо менять стратегию и развивать свои предложения с учетом мировых тенденций: формировать новые впечатления, знакомить гостей с местными гастрономическими и культурными особенностями, внедрять цифровые инновации и создавать возможности для адаптации сервиса к потребностям каждого гостя.