Фото: сайт правительства Хабаровского края

"Уверен, что "Хехцир" будет пользоваться большой популярностью. Мы ждем жителей Хабаровска и гостей из других регионов, в том числе из соседнего Китая. На данном этапе в строительство горнолыжного комплекса уже вложено около 1 млрд рублей. Плюс этого объекта – близость к городу, аэропорту, к железнодорожному вокзалу", — сообщил журналистам глава региона.

Фото: сайт правительства Хабаровского края

В сезоне 2024 года лыжникам и сноубордистам на участке в более 20 гектар будут доступны два снежных склона протяженностью 1,2 и 1,3 км, станция нижней и верхней канатной дороги, четырехместный кресельный подъемник, прокат оборудования, система искусственного оснежения. Трасса освещена, для этого была построена новая ЛЭП длиной 1,4 км. Также подготовлена площадка для автотранспорта на 330 машиномест.

Фото: сайт правительства Хабаровского края

Губернатор уточнил, что "это большой проект, который на сегодняшний день выполнили силами города". Работы ведутся с 2019 года. Инвестором проекта выступило ОАО "Центр инновационных технологий города Хабаровска".

Второй этап строительства, по словам Дегтярева, будет еще более масштабный.

"Пока была задача открыть и раскатать маршрут, чтобы люди начали сюда приезжать. Сейчас идут переговоры с Минприроды РФ о переводе под рекреацию 340 га в распоряжение края. Дальше будет строительство отелей, СПА, ресторанов, в том числе и частного жилья. Уверен, что найдутся желающие построить здесь несколько поселков", — отметил губернатор.

Фото: сайт правительства Хабаровского края

Вместе с юными спортсменами из горнолыжной школы, которая по его поручению теперь будет базироваться на "Хехцире", губернатор и мэр попробовали склон и подъем.

"Хороший подъемник, тепло и есть защита от ветра. Склон средней сложности. И для взыскательных горнолыжников подойдет, и для начинающих хорошо", — поделился впечатлениями Дегтярев после спуска на лыжах по склону.

Фото: сайт правительства Хабаровского края

Площадка ГЛК "Хехцир" находится в 25 км от Хабаровска на склоне горного хребта Большой Хехцир. Ранее на этом месте располагалась горнолыжная база "Спартак".

Фото: сайт правительства Хабаровского края

В планах правительства региона – сделать горнолыжный комплекс "Хехцир" круглогодичным спортивным и курортным центром. Специалисты считают, что условия для строительства новых объектов там самые подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 м и возможность оборудовать 22 км спусков.

Фото: сайт правительства Хабаровского края

Планируется, что на "Хехцире" можно будет проводить соревнования международного уровня.

Для всех желающих комплекс будет открыт в новогодние праздники.