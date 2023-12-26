Фото: Курорт Красная Поляна

Всего в сезоне 2023/2024 лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

Фото: Курорт Красная Поляна

К зимнему сезону в пунктах проката курорта обновлено горнолыжное оборудование и значительно расширен штат сертифицированных инструкторов. Одновременно введена новая система гибких тарифов, которая позволит сэкономить до 30% от базовой стоимости в зависимости от выбранного предложения.

Фото: Курорт Красная Поляна

В рамках специальной программы для новичков начинающих лыжников научат кататься по особой австрийской методике, а после заезда даже сделают видеоразбор всех недочетов. Те, кто хочет обучаться катанию индивидуально, смогут заказать персональное сопровождение инструктора-гида и многодневный Fast track, который дает право доступа на все канатные дороги курорта без очереди.

Фото: Курорт Красная Поляна

Самых маленьких ждет лагерь дневного пребывания Ski camp kids. В игровой форме дети осваивают горнолыжные виды спорта за три или пять дней.

Фото: Курорт Красная Поляна

Тем, кто не катается, на курорте в зимнем сезоне тоже будет, чем заняться. Например, подняться на воздушном шаре, испытать невероятные эмоции от полета на параплане, покататься на тюбинге или снегоходах. Туристам с детьми обязательно стоит посетить хаски-центр, Лес чудес и ферму северных оленей.

Фото: Курорт Красная Поляна

Спа-центры курорта предлагают комплексные программы по оздоровлению и релаксу. А расслабить мышцы после целого дня катания на лыжах или сноуборде можно во всесезонных бассейнах под открытым небом и горных банях.

Фото: Курорт Красная Поляна

Все новогодние каникулы на курорте будет работать детская анимация, которая перенесет самых маленьких гостей в настоящую зимнюю сказку. Взрослых ждут вечеринки с живой музыкой в рестобаре Après Ski.

Фото: Курорт Красная Поляна

Отдельная изюминка этого сезона – краснополянская кухня, представленная во флагманском ресторане "Вершина". Местные деликатесы и специалитеты, национальные рецепты этносов, издревле населявших эти места, оригинальная интерпретация и подача откроют для гостей целое направление гастрономического туризма. Всего же на курорте в различных ресторанах и кафе представлено более 20 мировых кухонь.