Фото: Александр Головнин

Забег проводился на дистанции 5 и 8 км для женщин и мужчин, а также на один километр – для детей. Желающие соревновались и в скандинавской ходьбе на дистанции 5 км.

Фото: Александр Головнин

Как рассказала совладелица холдинга Марина Старчикова (на фото выше), забег был приурочен к завершению работ по созданию в Пригородном лесу благоустроенной пешеходной эко-тропы Ples Active протяженностью 10 км. Создание тропы – один из проектов WFG.

Фото: Александр Головнин

«Первая в Тамбовской области эко-тропа была открыта осенью 2022 года, до 15 июля действовали два маршрута – на 3,5 и 5,5 км. 15 июля мы открыли 10-километровый маршрут», — пояснила она.

Фото: Александр Головнин

На всем протяжении экотропы установлены навигационные знаки, а на специальных площадках для отдыха – лавочки и даже качели.

Фото: Александр Головнин

Сама тропа в некоторых местах просыпана опилками, а на болотистых участках проложены деревянные мостки.

Фото: Александр Головнин

Одна из достопримечательностей на маршруте – живописное Святовское озеро почти идеально круглой формы. Это популярное место отдыха туристов в окрестностях Тамбова.

Фото: Александр Головнин

Перед забегом для участников была организована дыхательная гимнастика.

Фото: Александр Головнин

Общее число участников во всех дисциплинах составило 300 человек, причем, по словам Старчиковой, организаторам приходилось отказывать спортсменам, так как желающих оказалось больше, чем мест на забеге.

Фото: Александр Головнин

Женщины чаще всего выбирали дистанцию 5 км – на нее зарегистрировалось 78 участниц против 41 – на 8 км. У мужчин число бегунов получилось равным – по 52 на 5 и 8 км. В детском забеге участвовали 68 юных спортсмена.

Фото: Александр Головнин

В ходе церемонии награждения победители в каждой из дисциплин получили памятные подарки, в том числе медали из керамики ручной работы. Лучшие результаты у женщин на дистанции 5 км – 21 минута 9 секунд, 8 км – 33 минуты 24 секунды. У мужчин – 17 минут 9 секунд и 27 минут 38 секунд соответственно.

Фото: Александр Головнин

После окончания забега для всех его участников состоялся концерт в лесу, а затем — розыгрыш телефона.