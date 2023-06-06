"Мы понимаем, что семьи с детьми приезжают на отдых в отель не только играть в детском клубе. Они приезжают качественно отдохнуть: вкусно поесть, хорошо поспать на мягкой постели, помыться после отдыха на пляже в душе с теплой водой. Все эти нюансы мы учитываем и со своей стороны контролируем сервис в гостиницах. Как только на сайте туроператора у отеля появляется значок SFC (Sun Family Club), туристы начинают активнее бронировать этот объект», — объясняет руководитель проекта Алена Прохорова.

Sun Family Club – сеть авторских детских клубов туроператора Coral Travel. Первые клубы появились почти 15 лет назад в отелях Турции, затем стали открываться в России, Египте, Тунисе и других странах.

Фото: Coral Travel

Как подчеркнули в компании, российские отельеры знают о популярности клубов Sun Family и готовы идти навстречу для того, чтобы сделать их благоустроенными и безопасными.

«Так в Геленджике, в пансионате "Кабардинка", в этом году капитально обновили детский клуб, а заодно и весь комплекс. В пансионате «Кубань» также оборудован большой клуб со множеством игр, от настольных до активностей на случай плохой погоды. Традиционно в Sun Family Club детей стараются занять квестами, обучающими играми и мастер-классами. Правда, в Геленджике один из своих фирменных мастер-классов педагогам клуба пришлось менять. Из-за особенностей местного пляжа Мастерская песчаных скульптур превратилась в Мастерскую разноцветных камней», — рассказывает Прохорова.

Фото: Coral Travel

В анапском пансионате «Югра» на Бугазской косе туристы, благодаря окружению нетронутой природой, отдыхая в отеле могут увидеть дельфинов, крабов и редких птиц.

Гостиничный комплекс “Хуторок” был выбран местом организации клуба Sun Family благодаря собственному огороженному песчаному пляжу.

«Это то, чего в России не хватает. В основном на Черноморском побережье пляжи общественные, а для работы с детьми важно, когда есть отдельная охраняемая территория», — поясняет Прохорова.

В анапском отеле “Miracle & N” клуб Sun Family Club работает пять лет. Его помещение было модернизировано по запросу туроператора.

«Стандарты детских программ Sun Family Club прописаны и унифицированы для клубов и в России, и в Турции, и в Египте. Однако для России возможности шире, поэтому, например, есть программа "Алло, мы ищем таланты!", в которой дети в развлекательной форме знакомятся с русским фольклором и народными промыслами – от дымковских игрушек до гжели и хохломы», — добавляет Прохорова.