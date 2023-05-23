"Главным событием форума в этом году, по признанию самих участников, стали образовательные семинары. Опытные турагенты, специалисты с 15-летним стажем записывали в блокноты важные моменты, чтобы потом применить их в офисе. Это реально здорово. Давно не наблюдали, чтобы директора так тянулись к знаниям и хотели что-нибудь для себя получить", — сообщила гендиректор управляющей сетями Coral Travel, Sunmar и Coral Elite компании "Корал Тревел Маркет" Наталия Кулинцева.

Одну из лекций, которая была посвящена новым техникам продаж, провел основатель Клуба профессиональных продавцов Михаил Люфанов – он занимается финансовым консалтингом уже почти 15 лет. Его авторский тренинг дал мотивационный заряд тем, кто в турбизнесе совсем недавно.

А хедлайнер второго дня Анна Ендриховская, обладательница премии "Лучший молодой консьерж", смогла вдохновить даже искушенных агентов. Зал с интересом слушал про сервис гостеприимства, эмоциональный интеллект, про то, как надо работать с вип-аудиторией, как выделяться на рынке и как правильно набирать персонал.

Как отметили в Coral Travel, последняя тема для турагентств сегодня особенно актуальна, так как в годы пандемии многим приходилось оптимизировать штат, а теперь потребность в наборе сотрудников возникает снова.

"Интерес к туриндустрии не ослабевает, в отрасль приходят новички, которые хотят путешествовать, ищут впечатлений. То есть не только бизнес, но и сама атмосфера по-прежнему интересна для новых игроков. "Корал Тревел Маркет" за последние три года открыл еще 200 франчайзинговых офисов. И сейчас сеть состоит уже из 1000 агентств под брендами Coral Travel, Sunmar и Coral Elite", — сообщила Кулинцева.

О всплеске интереса к индустрии путешествий говорит и то, что новичков на форуме было немногим меньше половины. Им поездка в Белек дала хорошую возможность пообщаться лично с руководством "Корал Тревел Маркет" и туроператора Coral Travel. Многие оперативные вопросы удавалось решать сразу на месте. Хотя такие индивидуальные встречи в этом году важны были не только для тех, кто только что открыл свое агентство, но и для тех, кто работает на рынке давно.

"Мы старались вывезти сюда всех ключевых сотрудников и уделить максимум внимания именно персональной коммуникации, потому что, к сожалению, последние два-три года из-за пандемии такой тесной работы с агентствами не было. У многих возникало непонимание: что будет дальше, куда мы идем, какие перспективы. И это было для нас всех очень важно – снова поднять командный дух", — подчеркнула Кулинцева.

Командный дух на встрече повышали не только совместным преодолением трудностей, но и совместным отдыхом. Были в программе и спортивный тимбилдинг, и вечернее шоу с участием вокалистов программы "Голос" – группы "Впечатлительные люди".

По итогам форума были награждены 35 лучших агентств двух туроператоров – в том числе, за длительное партнерство и результативность продаж.

Форум прошел в двух отелях сети Papillon Zeugma Relaxury и Ayscha Hotel в Белеке.