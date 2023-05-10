"Первые клубы Sun Family Club, предлагающие концепцию развивающего семейного отдыха, открылись в турецких отелях почти 15 лет назад. В этом году клубы будут работать в 22 отелях страны на Анталийском и Эгейском побережьях. До сих пор объекты, где открыты клубы, пользуются повышенным спросом у туристов", — рассказали в компании.

Там подчеркнули, что возможность отдать ребенка в клуб позволяет родителям полноценно отдохнуть, зная при этом, что специально обученные педагоги будут занимать и развивать детей.

"Для того, чтобы получить квалификацию педагога Sun Family Club, нужно иметь профильное образование и опыт работы с детьми, а также пройти полный цикл внутрикорпоративного обучения от Coral Travel. А это – 30 вебинаров, сдача зачетов по музыкальной гимнастике и танцам детской дискотеки, затем — практический тренинг в условиях, приближенных к реальным. И только после этого – профессиональный экзамен и допуск к работе в авторских клубах Sun Family Club. Наши педагоги на себе проигрывают все мероприятия, которые будут проводить с детьми. Например, два человека выступают в роли педагогов, а все остальные – в роли детей", — рассказала руководитель проекта Алена Прохорова.

Фото: Coral Travel

По ее словам, в этом сезоне на тренингах отрабатывали не только проведение давно зарекомендовавших себя развивающих квестов, игр в бассейне и игровые методики изучения английского языка, но также осваивали обучение игре в шахматы и проведение интеллектуальной гимнастики для дошкольников.

"По отдельной программе занимались педагоги групп раннего развития. Специфика занятий с детьми от 2 до 4 лет требует смены активности каждые 10-15 минут. Например, сначала идут артикуляционные гимнастики, потом упражнения Монтессори, подвижные игры, творчество и обязательно бэби-диско в конце двухчасового занятия", — добавила Прохорова.

Она подчеркнула, что базовые принципы программы – безопасность, развлечение и развитие детей.

В одном из отелей, Xanadu Resort, в этом году будет предлагаться расширенный формат концепции детского отдыха Sun Family Ultra Club – с детскими ресторанами, отдельной пляжной зоной, школой плавания и группами раннего развития.

С 1 июня семейные клубы Sun Family откроются и в семи отелях России – в Анапе и Геленджике. В Египте концепция развивающего отдыха круглый год представлена в отеле Xanadu Makadi Bay.