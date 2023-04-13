"На некоторых направлениях мы предлагаем пакетные туры с перелетом, на некоторых – только наземное обслуживание. Так, на Кипр и в Италию туристы смогут отправиться на стыковочных рейсах с перелетом через Стамбул, Каир, Абу-Даби, Доху, Шарджу или Дубай. Стоимость туров с перелетом на двоих в апреле начинается от 312 тыс. рублей на Кипр и от 320 тыс. в Италию", — сообщили в компании.

Через эти города будут доступны также туры в Сингапур, Малайзию и Индию. Здесь стоимость туров в апреле с перелетом на неделю начинается от 228 тыс. в Малайзию и от 275 тыс. в Сингапур. Стоимость отдыха в Индии с размещением на 10 дней в отелях штата Керала, предлагающих курсы аюрведического лечения и оздоровления, начинается от 216 тыс. рублей на двоих с перелетом.

Во всех этих странах, а также Франции и Греции туристы смогут заказать бронирование отелей без перелетов.

"Это позволит желающим путешествовать самостоятельно, но не имеющим платежных карт зарубежных банков россиянам, оплатить размещение в отелях рублевой картой", — подчеркнули в пресс-службе.