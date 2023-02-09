«Мы рады продолжить нашу издательскую программу, тем более, выпустить энциклопедию о горах, адресованную нашим самым главным гостям — детям. Как известно, курорт «Роза Хутор» ориентирован на семейную аудиторию, и мы много внимания уделяем организации именно детского досуга. Зимой и летом проводим любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Теперь его участники смогут получить в подарок такую хорошую и полезную книгу. Замечательно, что, ознакомившись с ее содержанием, ребенок сможет проверить какие-то изложенные в ней факты сразу в горах, на нашем курорте», — комментирует генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Он напомнил, что «Роза Хутор» ведет просветительскую деятельность, направленную на сохранение природы, культуры и традиций горного Черноморья. Таким образом «Роза Хутор» поддерживает публикацию научно-популярных брошюр о животном мире, монографий по истории Красной Поляны и т.п. В сотрудничестве с ИД Мещерякова было выпущены две книги: «Сказки горного Черноморья» и переиздание воспоминаний легендарного барона Торнау, первооткрывателя района Большого Сочи под названием «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера». Совсем недавно вышла из печати третья совместная работа – «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек».

Это издание предназначено для детей среднего школьного возраста и дает представление о таком удивительном явлении природы как горы. Как они появляются? Что значит высота над уровнем моря? Чем уникален горный климат? Какие растения и животные обитают только в этом ландшафте? Как живут в горах люди? Как вести себя, чтобы не навредить экологии гор? Каким спортом можно заниматься в горах? В книге собраны ответы на целых 80 «горных вопросов». Каждый из них не только поможет лучше понять происхождение каменных великанов, но научит ценить и беречь их.

По словам гендиректора ИД Мещерякова Дарьи Мещеряковой, книга уникальна еще и тем, что в ней очень подробно рассмотрены вопросы, связанные с горными системами России, прежде всего Кавказа. «Это не только самые молодые, но и самые высокие горы страны. Здесь находятся целых восемь «пятитысячников». При этом фокус сделан на горы Западного Кавказа. Его живописная природа, исторические памятники и уникальная природа превратила этот край в одно из любимейших мест отдыха. Но горы любят не только восторженных туристов, но и вдумчивых, уважающих их людей. Тогда они вдохновят, удивят и раскроют всю свою красоту», — отмечает она

Книга прекрасно иллюстрирована и разделена на тематические главы «Что такое горы?», «Природа гор», «Горы мира», «Человек и горы». Ее тираж составил 1500 экземпляров.

«Детскую горную энциклопедию» можно будет получить в подарок не только участвуя в соревнованиях, но и занимаясь в детских горнолыжных кемпах или летней Горной академии «Роза Хутор», приобрести в сувенирных магазинах курорта, а также в интернет-магазине ИД Мещерякова.