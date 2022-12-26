Как говорится в сообщении пресс-службы курорта, теперь все гости «Роза Хутор» могут отправить свои открытки с оттиском тематического штемпеля из почтового отделения 354392 по адресу: пгт Красная Поляна, ул. Трудовой Славы, д. 3. В отделении штемпель будет храниться в течение пяти лет.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Почтой России успешно продолжается. Спустя пару лет после Олимпиады была создана специальная почтовая марка с самым узнаваемым символом курорта – ратушей. Теперь есть уникальный штемпель, и, я надеюсь, у наших гостей появится добрая традиция — в память об отдыхе в горах Сочи делать с ним разные почтовые отправления», — цитирует пресс-лужба генерального директора курорта Александра Белокобыльского.

Как отметила директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак, почтовый штемпель не только украсит отправление, но и зафиксирует дату, когда гости курорта отдыхали в регионе.

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Сегодня курорт располагает самой обширной зоной катания в России – 105 км трасс, а также разветвленной картой пеших маршрутов в горах. В зимний и летний сезоны здесь отдыхают почти 2 млн. гостей.