Фото: TEZ Tour

"Пятидневный авторский тур под названием "Любовь в большом городе" был организован для более чем 150 топовых партнеров TEZ TOUR, лидеров продаж из России и Казахстана. Встреча прошла в пятизвездочном отеле Calista Luxury Resort в Белеке. Помимо знакомства с отелем у каждого из представителей агентств была возможность пообщаться с руководством компании и в непринужденной обстановке решить важные вопросы", — рассказали в компании.

Фото: TEZ Tour

В программе встречи, помимо общения с партнерами, были экскурсии, кулинарные мастер-классы, а кульминацией стал гала-ужин, на котором турагентства с лучшими результатами продаж получили награды туроператора.

Фото: TEZ Tour

По статистике компании, в летнем сезоне 2022 года Турция вошла топ-3 наиболее востребованных направлений у клиентов TEZ TOUR. Чаще всего туристы выбирали отели Кемера (32%), Аланьи (29%) и Белека (19%). 95% клиентов туроператора предпочитали отели с системой "все включено".

Фото: TEZ Tour

Порядка 40% от общего объема продаж составляли туры на 9-12 ночей, 30% приходилось на туры продолжительностью 6-8 ночей.

Фото: TEZ Tour

Фото: TEZ Tour