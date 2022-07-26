"29 июля на морском пляже курорта "Роза Хутор" в Имеретинской долине планируется уникальное событие — соревнование по джиббингу на лыжах и сноубордах на настоящем снегу", — говорится в сообщении.

Во время "Hot Snow Battle-2" любители зимних видов спорта продемонстрируют свое умение кататься и выполнять различные трюки.

Пресс-служба сообщает, что снег для мероприятия специально доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря.

Соревнования пройдут в формате Jam-Session, заезды будут идти в режиме нон-стоп. Победители получат специальные призы от курорта и партнеров мероприятия.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий в возрасте от 18 лет. Гостей праздника также ждут выступления DJ MARTY WAY и ведущего одной из радиостанций Романа Миронова.

Открытие площадки "Hot Snow Battle-2" на пляже "Роза Хутор" намечено на 12:00.