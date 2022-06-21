"Роза Хутор" предпринимает еще один шаг в деле ответственного обращения с отходами. Стремясь максимизировать их переработку, курорт предоставил гостям новые возможности для участия. Теперь туристы могут не выбрасывать, а с пользой распоряжаться отработанными ски-пассами или прогулочными билетами. Благодаря специальному автоматическому устройству, установленному в Роза Долине рядом со зданием касс, их можно обменять на памятную открытку курорта", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Оставив отработанный ски-пасс в автоматизированном картосборнике, путешественник получает специальный купон, который, в свою очередь сможет без оплаты обменять на памятную почтовую открытку в сувенирном магазине "Роза Хутор".

"Отходы потребительского сектора состоят в основном из мелких компонентов, легко умещающихся если не в кармане, то в мусорном ведре. Однако и они требуют серьезного внимания, так как эта мелочь, помноженная на значительный ежедневный трафик, превращается в большую проблему. Перерабатываемое вторичное сырье оправдывает направленные на его сбор усилия. Мы рады предоставить нашим гостям возможность участия в раздельном сборе отходов в интересной интерактивной форме", — сообщил директор по устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В сообщении говорится, что устройство для сбора отработанных ски-пассов было разработано по специальному заказу курорта "Роза Хутор" и является первым промышленным образцом такого рода на российском рынке.

"После успешной установки первого экспериментального устройства в Роза Долине, сеть автоматических картоприемников планируется расширить. Они появятся в Горной Олимпийской деревне, а в зимнем сезоне – и на Роза Стадион", — сообщает пресс-служба.