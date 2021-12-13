«Пассажиры, гости курорта «Роза Хутор», прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию Fast Track доставляются к вертолёту. Время в полете до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытию на курорт, от вертолетной площадки «Роза Хутор» в Горной Олимпийской деревне гостям предоставляется трансфер до гостиницы на автомобиле бизнес-класса. Так же выглядит услуга по вертолетному трансферу из «Роза Хутор» до международного аэропорта Сочи», — говорится в сообщении.

Кроме того, курорт предлагает своим гостям специальную услугу «VIP-гость Роза Хутор», в рамках которой прилет/встреча пассажира у самолета с последующим вылетом на вертолете или в обратном направлении будет осуществляться через ВИП-терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых вип-шаттла марки Мерседес. VIP-шаттл — это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолёта, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.

При выборе любого из предложенных вариантов вертолетного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.

«Вертолетный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта. С учетом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Черного моря, а также увеличивающегося турпотока, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолетными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее», — комментирует директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортом Сочи) Александр Никонов.

Как отмечается в релизе, новый маршрут дополнит уже традиционные воздушные экскурсии, существующие на «Розе Хутор». «Сегодня Вертолетный центр предлагает еще два полета. Первый — «Панорамный», который предполагает 20-минутный пролёт над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы. Второй — «Обзорный», включает в себя не только все эти горные и олимпийские пейзажи, но и пролёт до Чёрного моря через старую краснополянскую дорогу (по пути получится увидеть Skypark AJ Hacket Sochi и территорию форелевого хозяйства). Продолжительность этого полёта составляет уже 40 минут», — поясняет пресс-служба курорта.

Кроме того, Вертолётный центр «Роза Хутор» может предложить гостям перелёты между курортом и различными пунктами Краснодарского края, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Для воздушных путешествий на «Роза Хутор» используется новый вертолёт AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает до пяти пассажиров и давно себя зарекомендовал в качестве идеальной модели для пилотирования в горах. Индустриальный партнер курорта имеет свидетельство эксплуатанта, позволяющее выполнять коммерческие пассажирские перевозки, что отвечает стратегическому приоритету «Роза Хутор» — обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей.