Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главой Марий Эл Александром Евстифеевым. Глава республики доложил, что осуществляется модернизация объектов транспортной инфраструктуры. В частности, он упомянул строительство речного причала в Козьмодемьянске на Волге и терминала аэропорта в Йошкар-Оле.

Министр сообщил агентству, что проект строительства причала реализуется по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл, финансируется за счет федерального бюджета на 99%, 1% — средства республики. Ориентировочная стоимость объекта составляет 243 млн рублей.

По словам Герасименко, проектно-изыскательские работы уже завершены, проект передан на Госэкспертизу. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс по выбору подрядчика строительно-монтажных работ. Строительство планируется начать в следующем году, завершить — в 2023 году, и в навигацию причал уже начнет работать.

Кроме самого причала, будет построен павильон для пассажиров, сделано благоустройство, освещение.

Министр добавил, что в настоящее время в Марий Эл нет капитальных причалов, существующие убираются на зиму. Новый причал позволит принимать пассажирские суда любого класса, включая круизные теплоходы (например, "Мустай Карим"). Причал строится с целью развития туристического потенциала республики.

Козьмодемьянск расположен на высоком правом берегу Волги, в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Паромная переправа соединяет город с левобережной частью республики. Является главным культурным центром горных марийцев. Козьмодемьянск основан как крепость в 1583 году.