Фото: Роза Хутор

«Создание и управление туристской инфраструктурой в удаленных местах – серьезный вызов. Мы должны не только учитывать интересы наших гостей, но и соответствовать принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды. Именно поэтому мы приняли решение внедрять «Зеленый код», корпоративный стандарт, определяющий требования к качеству возводимых объектов», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов, которого цитирует пресс-служба.

Он также отметил высокий интерес к этой инициативе со стороны профессионалов в области «зеленого» строительства. «Это объясняется тем, что в рекреационном сегменте российского рынка девелопмента, в отличие от, например, офисного и жилого, практика применения зеленых стандартов пока не получила распространения», — пояснил Колосов.

«Роза Хутор» и НИИ УРС планируют активно вовлекать экспертов в дискуссию о содержании и особенностях применения нового отраслевого стандарта. «Ожидаемый результат совместной работы – общедоступный для всех участников рынка стандарт проектирования и строительства инфраструктуры для природного туризма, опирающийся на принципы экологической эффективности, ресурсосбережения и благополучия конечных потребителей», — подчеркнули в пресс-службе курорта.

Фото: Роза Хутор

«Роза Хутор» выступил с инициативой внедрения корпоративного «зеленого кода» в рамках создания на территориях Сочинского нацпарка и Сочинского государственного заказника необходимой инфраструктуры для природной рекреации и активного туризма. Курорт развивает сеть горных туристских лагерей, соединенных непродолжительными маршрутами. Этот проект направлен на формирование условий для доступного, безопасного и комфортного пешего туризма, включая стандартные услуги горного приюта: отдых, ночлег, питание, логистическую доступность для доврачебной помощи в случае травмы или эвакуации пострадавшего.