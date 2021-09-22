"Отели курорта Mövenpick Krasnaya Polyana, Novotel Resort Krasnaya Polyana и ibis Styles Krasnaya Polyana вошли в десятку лучших отелей Северной Европы среди брендов гостиничной группы Accor. Рейтинг составлен по системе RPS (Reputation Performance Score) – на основе отзывов гостей. Все отели, попавшие в список лидеров, расположены на уровне 960 метров над уровнем моря в шаговой доступности от канатной дороги и развлечений курорта", — говорится в сообщении.

Mövenpick Krasnaya Polyana стал вторым в рейтинге премиум-отелей, получив 93,49 балла. Гости Курорта Красная Поляна высоко оценили "швейцарские традиции в горах, высокий сервис и гастрономическое направление отеля". Отель курорта Novotel Resort Krasnaya Polyana стал четвертым среди гостиниц средней цены с оценкой 93,38 баллов. Eco & Fun отель ibis Styles Krasnaya Polyana, набрав в рейтинге 91,94 балла, замкнул десятку лидеров эконом-сегмента.

Рейтинг среди отелей по региону Северная Европа группа Accor собрала впервые. На основании данных международной системы управления репутацией TrustYou были изучены отзывы гостей из более тридцати стран: 1118 гостиниц с общим фондом в 157 тыс. 459 номеров.

TrustYou – это программа обратной связи с гостями. Система, созданная для упрощения управления репутацией, позволяет гостиничной сети анализировать отзывы своего отеля и отелей-конкурентов в режиме реального времени, получить детальный анализ работы департаментов отеля и качества услуг с точки зрения гостей и отслеживать отзывы и реагировать на них в режиме 24/7.