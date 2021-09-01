"Тихон Тон – подопечный детского хосписа «Дом с маяком», ему недавно исполнилось два года. Он родился с органическим гипоксически-геморрагическим поражением центральной нервной системы. Сразу после рождения пережил клиническую смерть, в реанимации его вернули к жизни, но часть клеток мозга умерла. Ребенок очень плохо видит и слышит, а иммунитет настолько слабый, что он уже перенес тяжелую форму пневмонии", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" координатор акции Константин Исааков.



По его словам, мальчику нужно купить прогулочное кресло-коляску с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Его стоимость — 330 262 рубля, часть из этой суммы уже собрана, осталось 253 305 рублей.



"Основной площадкой для сбора этих денег станет Международная туристическая выставка-форум "Отдых Leisure", которая пройдёт с 7 по 9 сентября в павильоне "Форум" Экспоцентра на Красной Пресне. Все три дня выставки у стенда "Вести Туризм" (в центре зала, у фонтана) будет располагаться информационный пост акции "Турбизнес с открытым сердцем", где можно будет получить информацию о детском хосписе, на попечении которого сейчас более 800 неизлечимо больных детей, нуждающихся в помощи", — рассказал Исааков.

Кроме того, по его словам, в рамках выставки пройдет лотерея с призами от сервиса поиска билетов Aviasales, туристических офисов Абу-Даби, Швейцарии, Германии, Израиля, Австрии, Дубая, Макао, Греции, Франции, Литвы и Португалии.



Свои призы представила и китайская провинция Цзянсу, которая будет представлена на выставке на стенде КНР. Это женские пиджаки и платки из натурального шелка знаменитой фабрики в Сучжоу. Кроме того, на аукционе будет разыгрываться проживание в отелях Петербурга, экскурсии по городу, туры в Челябинскую и Псковскую область, путеводители "Русский гид – Полиглот" и многие другие лоты.



Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу iks1954@gmail.com.