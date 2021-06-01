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«У нас большие планы, связанные с развитием технологий и дальнейшей цифровизации внутреннего туризма. За 28 лет успешной работы на этом рынке нам удалось закрепить за собой репутацию надежного и профессионального партнера с широкой линейкой туристических предложений. Через обновленный логотип мы передаем основной вектор развития нашей компании – клиентоцентричность, диджитализация, глубокая экспертиза через эмпатию, увлеченность и осознанность», — говорит генеральный директор компании «Илья Уманский.

По его словам, новый логотип означает одновременно и стрелку, задающую направление вперед и сердце, которое символизирует самые запомнившиеся и прожитые «на полную катушку» впечатления. Свежести восприятия способствует цветовая палитра. В логотипе используются «небесные», «морские» и «солнечные» цвета в том числе с градиентом. Шрифт передает современность и дружелюбность.

«Все вместе это олицетворяет наши ценности: развитие в ногу со временем, актуальность и признанную экспертность», — добавил глава компании.

«АЛЕАН» работает с 1993 года, компания всегда специализировалась на внутреннем туризме. Сейчас это один из лидирующих туроператоров на рынке путешествий по России. В год компания обслуживает порядка миллиона человек и сотрудничает с 15 тысячами турагентств во всей России.

Туроператор имеет 10 региональных офисов (Анапа, Сочи, Геленджик, Кисловодск, Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Ростов -на-Дону, Баку, Минск), собственную сеть отелей в Сочи, Анапе, Геленджике. «АЛЕАН» состоит в крупнейших отраслевых объединениях АТОР, РАТА, общественные советы при Ростуризме и правительстве РФ.