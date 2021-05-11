"По уже сложившейся традиции в начале летнего сезона на центральной площади горного курорта открываются экспозиции лучших фотохудожников-исследователей Западного Кавказа. В этом году гости "Роза Хутор" смогут увидеть 25 фотополотен научного сотрудника Кавказского природного заповедника, опытного натуралиста и неутомимого публициста Сергея Трепета. Его работы, посвященные ландшафтному и биологическому разнообразию региона, впечатлят гостей курорта не только величием труднодоступных горных склонов, но и познакомят с их наиболее примечательными обитателями – крупными млекопитающими, хищными и травоядными", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что в объектив фотокамеры попали самые труднодоступные места, в которые можно попасть только в научных целях.

"Теперь, благодаря выставке на "Роза Хутор", все желающие увидят эти неотразимые в любое время года ландшафты и наиболее редкие виды населяющих их животных. Южная граница Кавказского заповедника пролегает вблизи курорта, что позволяет развивать партнерские отношения и совместно рассматривать вопросы развития туризма и сохранения уникальной природы Сочинского горнотуристского кластера и прилегающих территорий", — отмечается в сообщении.

"Кавказский заповедник – открыл первые туристические маршруты более 85 лет назад, соблюдая при этом свой высокий природоохранный статус и приоритеты в охране природы. Территория заповедника находится в окружении крупнейших национальных туристских дестинаций, поэтому помимо основной задачи сохранения первозданной природы, нам важно просвещать наших гостей, вдохновлять их на заботу через понимание ее ценности", — сообщила заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, выставка на "Роза Хутор" "станет одним из значимых событий в таком экологическом просвещении".

Выставка Сергея Трепета на центральной площади продлится весь летний сезон, который обычно продолжается до поздней осени. Затем эти фотоработы украсят офисные помещения курорта.