«Приложение было запущено два года назад, за это время им воспользовалось около четырех тысяч человек. Сервис мультимодальный: он показывает в поиске не только нужные самолеты, но и поезда, автобусы и другие виды транспорта, работающие на просторах страны. Выбранные билеты можно оплатить одной транзакцией. Целевая аудитория сервиса, по подсчетам его основателей, составляет 6,9 млн человек», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в оргкомитете конкурса.

Спонсором конкурса стал создатель проекта Think Travel Tech в Лондоне Михаил Игнатьев. Он переведет победителю миллион рублей, который компания сможет потратить на дальнейшее развитие. По словам Игнатьева, новые технологии, в том числе те, что используются в Movista, способны изменить индустрию путешествий к лучшему.

«Здорово, что даже с наступлением пандемии развитие новых технологий в туризме не остановилось – скорее, даже наоборот, продвинулось. Сегодня туристическим компаниям, чтобы выжить на этом рынке, надо еще активнее, чем раньше, двигаться вперед. И без современных технологий это невозможно. Миллион рублей – это дополнительная награда за труд в этот нелегкий период», – добавил он.