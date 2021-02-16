"Организаторы конкурса – союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ" ставят своей целью создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства", — говорится в сообщении.



"Мы посчитали важным поддержать конкурс "PROбренд", который объединяет наше туристическое сообщество. Несмотря на соревновательный аспект, присутствующий в любом конкурсе, это отличная площадка для обмена профессиональным опытом, разбора и анализа лучших отраслевых кейсов. Радует, что ежегодно количество участников растет, как и качество представленных проектов, очевидна динамика создания новых уникальных брендов туристических дестинаций", — подчеркнул заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.



Он напомнил, что в этом сезоне курорт "Роза Хутор" отмечает 10-летний юбилей. За это время из локального горнолыжного комплекса он вырос в крупнейший горный курорт страны.



"В ходе конкурса эксперты будут оценивать нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со СМИ, интересные рекламные решения. Конкурс "PROбренд" уже третий год подряд аккумулирует лучший российский и не только опыт в сфере брендинга и маркетинга и, что самое важное, дает возможность познакомиться с этим опытом всем желающим – посредством, семинаров, конференций и вебинаров", — отметил вице-президент ЕСОТ Виктор Коваленко.



К участию в конкурсе "PROбренд"-2021 приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, отели, санатории, гостевые дома, хостелы, рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы, производители сувениров, организации и физические лица.



Конкурс проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, Ассоциации "Народные художественные промыслы России", Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы (АПИТ).